«إحياء التراث والهوية الوطنية».. في ندوة بدبي

دبي (الاتحاد)

أكد عبد الله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أن تعزيز الهوية الوطنية لدى عيالنا يبدأ من الأسرة مروراً بالمدرسة انتقالاً إلى المجتمع، وبقدر ما يظهره أهلنا من تمسك بالقيم والعادات الإماراتية الأصيلة بقدر ما نكون قد نجحنا في غرس منظومة القيم الحضارية بين عيالنا.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها المجلس الثقافي لمعالي حنيف حسن القاسم بدبي بعنوان «إحياء التراث والهوية الوطنية»، بحضور مجموعة من الباحثين والمهتمين بالتراث الإماراتي وعدد من الشخصيات العامة.

استشهد بن دلموك بمقولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه «اللي ماله ماضي مالو حاضر ولا مستقبل»، مؤكداً ضرورة التمسك بهويتنا الوطنية وموروثنا الشعبي مع مراعاتنا للتطور الشامل الذي تعيشه الدولة على مختلف الصعد، حيث يجب التركيز والعمل على زرع السنع داخل كل بيت إماراتي، وتقديم كل الدعم اللازم للترابط الأسري الذي يعدّ نقطة الانطلاق، حيث للأسرة الدور الأكبر بهذا الشأن، وبقدر ما يكون الأخوة والأهل متقاربين من ناحية العيش والعلاقات العائلية وصلة الرحم، بقدر ما يتكوّن لدينا أسرة ومجتمع متماسك ومترابط، الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي على الترابط المجتمعي، حيث يشكل الركيزة الأساسية والأهم في طريقنا لإحياء التراث والحفاظ على هويتنا الوطنية.

وشهدت الندوة إعادة استذكار لعدد من المواقف الشعرية والتراثية لمواقف وحوادث معينة مرّت بتاريخ الدولة، وعن هذا الخصوص، قال بن دلموك إن لنُظم القصيد الدور الأكبر في توثيق أشياء عديدة في تاريخ بلدنا، ويمكن اعتبارها دروساً ومراجع موثوقة في التأكيد على بعض المعلومات والأحداث التاريخية التي لم توثّق إلا من خلال عدّ القصيد الذي يعود بعضه إلى ما يزيد على 400 سنة، ذكر من خلاله أسماء مناطق وأشخاص ضمن سرد تاريخي معين ساعدنا في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث للتوثيق والتأكد من العديد من الأمور.

كما أكد بن دلموك الدور الكبير الذي لعبته الشعبيات في تراث وتاريخ الدولة، حيث كان لها أهمية كبيرة في إثراء تجربتنا التاريخية الثقافية والتراثية، من خلال المعلومات الغزيرة التي قدمتها عن أهلنا الأولين، حيث حظيت هذه الشعبيات باهتمام خاص من قادتنا المؤسسين والحاليين.