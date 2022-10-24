انتصار.. «الوضع مستقر»

محمد قناوي (القاهرة)



تشارك الممثلة المصرية انتصار في بطولة مسلسل «الوضع مستقر» الذي بدأ عرضه قبل أيام، وهو النسخة العربية لمسلسل (No Activity)، وتجسد خلاله شخصية موظفة بشركة للتأمين، مسؤولة عن تدريب الموظفين الجدد، وتزويد فريق التأمين بالمعلومات، والعمل بطولة شادي ألفونس، خالد منصور، سيد رجب، محمد جمعة، شيماء سيف، ومعالجة درامية محمود عزت وإخراج وائل فرج.

فيما توجد انتصار حالياً في بيروت لتصوير مشاهدها في مسلسل «حرب الجبالي» الذي يتكون من 15 حلقة، والمقرر عرضه خلال الموسم الشتوي على إحدى المنصات.

وقالت إن الأحداث تدور في منطقة الجمالية بالقاهرة، وتتضمن العديد من الصراعات بين العائلات، على مستوى العمل أو من أجل المال والنفوذ، وهناك العديد من المؤمرات التي يكيدها كل طرف للآخر، ويتم إلقاء الضوء على الخلافات الزوجية، ويشارك في بطولة المسلسل أحمد رزق ونسرين أمين وسوسن بدر ورياض الخولي، وسيناريو وحوار سماح الحريري وإخراج محمد أسامة.

كما تشارك انتصار في مسلسل «مجنونة بيك» المأخوذ عن فورمات لمسلسل «كريزي إكس جيرل فريند»، وتدور أحداثه في 15 حلقة، في إطار كوميدي، ويعرض علي إحدى المنصات الإلكترونية، وتجسد دور زوجة وأم لطفلين، وتعيش حياة زوجية مليئة بالملل.