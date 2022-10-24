نادية الجندي.. «أم البنات»

محمد قناوي (القاهرة)



تلعب نادية الجندي بطولة مسلسل بعنوان «أم البنات»، إخراج عبد العزيز حشاد، وتدور أحداثه في قالب اجتماعي تشويقي حول أم وبناتها وما يتعرضن له من مواقف مجتمعية وإنسانية، وأعربت عن سعادتها بالعمل الذي يعيدها إلى الدراما بعد عامين.

أشارت نادية إلى أنها تستعد لتقديم فيلم لم تفصح عنه، مؤكدة أنها تعشق السينما، لذا عند تقديمها أعمالاً تليفزيونية تكون أقرب لشكل ومضمون السينما في الإيقاع والتصوير والتفاصيل.

وأثارت الجندي الجدل خلال الفترة الماضية، بعدما صرحت بأنها لا تمانع الزواج في الوقت الحالي بشرط أن تجد في الشخص مواصفات فتى أحلامها، ولا بد أن يكون رجلاً وتشعر أنه على قدر المسؤولية، ويشعرها بالحنان والأمان والصدق، ومحبوباً بين الناس.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام تصريحاتها لتتصدر قائمة الأكثر بحثاً على «السوشيال ميديا»، وكشفت عن أن الشائعات كثيرة حولها خلال الفترة الماضية بخصوص الارتباط والزواج، وأنها لا تلتفت إليها ولا تشغلها، متسائلة «لماذا لا أرتبط وأتزوج؟».

يذكر أن آخر أعمال نادية هو مسلسل «سكر زيادة» مع نبيلة عبيد، هالة فاخر، سميحة أيوب، وطارق عبدالعزيز، من تأليف أمين جمال، إخراج وائل إحسان.