جاستن أندريس يزور «قصر الإمارات»

أبوظبي (الاتحاد)

يعود خبير علم الطاقة العالمي جاستن أندريس إلى الإمارات بعد زيارته الناجحة في شهر فبراير الماضي، ويزور فندق «قصر الإمارات» يومي 27 و29 أكتوبر، حيث تدعو الوجهة ضيوفها لخوض رحلة تحويلية تعكس أعمق معاني الصحة والسعادة واكتشاف الذات.

ويتمتع جاستن بخبرة تزيد على 10 سنوات في مجال قراءة الطاقة، حيث عمل ودرّب في مختلف أنحاء العالم. وهو يساعد الضيوف على صقل هويتهم الأصيلة، وتحقيق كامل إمكاناتهم عاطفياً وذهنياً وجسدياً.

ويذكر جاستن أن كل شخص يتمتع بهالة طاقة فريدة تحوط به، تتشكل من أفكاره ومشاعره، وأن جلسة قراءة الطاقة تسمح للضيوف استكشاف الأسباب التي تمنعهم من عيش حياتهم بكل معناها وإمكاناتها، وتتيح لهم استشارة خاصة للانطلاق في رحلة تحويلية من اكتشاف الذات بالاعتماد على مقاربة شاملة للصحة والسعادة.

وتشمل جلساته قراءة المواقع الدقيقة للكواكب، ومعلومات عن الطاقة التي يحتاجها الشخص لفهم الغموض والطموحات والعقبات الشخصية والاستفادة من هذه المعلومات لتحقيق النمو، وتتضمن ورش التأمل ممارسات التنفس العميق لتخفيف الضغوط، وتبنّي نظرة أكثر هدوءاً وتقبّلاً للحياة.