الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

جاستن أندريس يزور «قصر الإمارات»

جاستن أندريس يزور «قصر الإمارات»
24 أكتوبر 2022 17:38

أبوظبي (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
كأس الدوري الإنجليزي في جولة جماهيرية بالإمارات

يعود خبير علم الطاقة العالمي جاستن أندريس إلى الإمارات بعد زيارته الناجحة في شهر فبراير الماضي، ويزور فندق «قصر الإمارات» يومي 27 و29 أكتوبر، حيث تدعو الوجهة ضيوفها لخوض رحلة تحويلية تعكس أعمق معاني الصحة والسعادة واكتشاف الذات. 
ويتمتع جاستن بخبرة تزيد على 10 سنوات في مجال قراءة الطاقة، حيث عمل ودرّب في مختلف أنحاء العالم. وهو يساعد الضيوف على صقل هويتهم الأصيلة، وتحقيق كامل إمكاناتهم عاطفياً وذهنياً وجسدياً.
ويذكر جاستن أن كل شخص يتمتع بهالة طاقة فريدة تحوط به، تتشكل من أفكاره ومشاعره، وأن جلسة قراءة الطاقة تسمح للضيوف استكشاف الأسباب التي تمنعهم من عيش حياتهم بكل معناها وإمكاناتها، وتتيح لهم استشارة خاصة للانطلاق في رحلة تحويلية من اكتشاف الذات بالاعتماد على مقاربة شاملة للصحة والسعادة.
وتشمل جلساته قراءة المواقع الدقيقة للكواكب، ومعلومات عن الطاقة التي يحتاجها الشخص لفهم الغموض والطموحات والعقبات الشخصية والاستفادة من هذه المعلومات لتحقيق النمو، وتتضمن ورش التأمل ممارسات التنفس العميق لتخفيف الضغوط، وتبنّي نظرة أكثر هدوءاً وتقبّلاً للحياة.

قصر الإمارات
آخر الأخبار
عطل عالمي مفاجئ يضرب واتساب
دنيا
عطل عالمي مفاجئ يضرب واتساب
اليوم 11:37
نجوم الكرة يتوافدون على البصرة لحضور قرعة «خليجي 25»
الرياضي
نجوم الكرة يتوافدون على البصرة لحضور قرعة «خليجي 25»
اليوم 11:30
إنشاء منطقة ألعاب وتمارين لأصحاب الهمم وأقرانهم في أبوظبي
الإمارات
إنشاء منطقة ألعاب وتمارين لأصحاب الهمم وأقرانهم في أبوظبي
اليوم 11:29
القرية العالمية( أرشيفية)
الإمارات
موسم رائع.. القرية العالمية تفتح أبوابها أمام الضيوف اليوم
اليوم 11:06
تطبيق تقنية «الفار» في «خليجي 25»
الرياضي
تطبيق تقنية «الفار» في «خليجي 25»
اليوم 11:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©