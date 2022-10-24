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عبادي الجوهر ضيف «الشارقة الدولي للكتاب»

عبادي الجوهر
24 أكتوبر 2022 14:53

الشارقة (الاتحاد)
يحل الفنان السعودي عبادي الجوهر، ضيف على معرض «الشارقة الدولي للكتاب» 2022، في دورته الـ41، بتنظيم من هيئة الشارقة للكتاب، خلال الفترة من 2 إلى 13 نوفمبر، في مركز إكسبو الشارقة تحت شعار «كلمة للعالم».

ويتاح لزوار المعرض اللقاء بـ عبادي الجوهر، في جلسة خاصة تقام في قاعة الاحتفالات الكبرى، ضمن برنامج «موسيقى وأدب»، ويتحدث خلال مشاركته عن تجاربه في الغناء والتلحين، وما قدمه من إضافة إلى عالم الطرب الخليجي والعربي، ويقدم عبادي لجمهور «الشارقة الدولي للكتاب»، يوم الخميس، 3 نوفمبر 2022، مقطوعات تجسد الصلات الوثيقة بين النغمة والكلمة التي ترتقي بالوعي والذائقة الجمالية.

ويستهدف برنامج «موسيقى وأدب» الذي يستضيف نخبة من أبرز الموسيقيين والفنانين والأدباء من مختلف دول العالم، التأكيد من خلال منصة معرض «الشارقة الدولي للكتاب» على دور الطرب والموسيقى الراقية التي تبقى دوماً ملازمة للثقافة والأدب، وتقدم دائماً فنانين يتمكنوا من خلال فنهم وحضورهم الاستثنائي من دعم العديد من القضايا الثقافية والقيم المجتمعية لدى جمهورهم.

وقالت خولة المجيني، منسق عام معرض «الشارقة الدولي للكتاب»: هناك ارتباط وثيق وتكامل بين الذاكرتين الثقافية والفنية، أثرى الوجدان العربي على مدى عقود، وكما تشكل وعي أجيال بأكملها على إبداعات وكتابات الأدباء والمفكرين الرواد، إذ استطاع الفنانون الكبار ومنهم عبادي الجوهر التأثير في بناء ذاكرة جمالية وموسيقية راقية، وهذا ما دفعنا لاستحداث برنامج «موسيقى وأدب» في الدورة الـ 41 من معرض «الشارقة الدولي للكتاب».

المطرب والملحن عبادي الجوهر قدم العديد من الأغنيات الطربية خلال مشواره الفني الطويل، وتولى عملية التلحين لعدد كبير من الفنانين في الخليج والوطن العربي، منهم طلال مداح، ونجاة الصغيرة، وسميرة سعيد وأصالة، ويعد أحد أشهر عازفي العود في العالم العربي، وفي رصيده 50 ألبوماً غنائياً، إضافة إلى حفلاته التي تحظى بحضور جماهيري كبير.

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