برنامج ماجستير العلوم في التمويل بجامعة زايد

هل أنتم تستعدون لـتطوير مساركم المهني في مجال التمويل؟



يشهد مجال التمويل ازدهاراً كبيراً على مستوى فرص العمل المتنوعة التي يوفّرها للمتمرسين. وبالتالي يتطلب هذا المجال التمكّن في المهارات الأساسية والمعارف الخاصة بالتمويل والاقتصاد والمحاسبة والتي يمكن اكتسابها من خلال الحصول على الدرجات العلمية أو المؤهلات المهنية من مؤسسات أكاديمية معترف بها دولياً.

يعتبر مجال التمويل أسرع المجالات تطوراً وتغيراً، لا سيما في ظل ظهور التقنيات المالية الحديثة التي ساعدت في توفير الوقت وزيادة وتيرة العمل وتعزيز الإنتاجية وعرض المعلومات المالية بطريقة سلسة.

يشهد مجال التمويل ازدهاراً كبيراً على مستوى فرص العمل المتنوعة التي يوفّرها للمتمرسين. وبالتالي يتطلب هذا المجال التمكّن في المهارات الأساسية والمعارف الخاصة بالتمويل والاقتصاد والمحاسبة والتي يمكن اكتسابها من خلال الحصول على الدرجات العلمية أو المؤهلات المهنية من مؤسسات أكاديمية معترف بها دولياً. يعتبر مجال التمويل أسرع المجالات تطوراً وتغيراً، لا سيما في ظل ظهور التقنيات المالية الحديثة التي ساعدت في توفير الوقت وزيادة وتيرة العمل وتعزيز الإنتاجية وعرض المعلومات المالية بطريقة سلسة.

رغم ذلك، يتعين على المتمرسين تطوير مهاراتهم التقنية باستمرار لمواكبة المتغيرات المتسارعة في مجالهم.

رغم ذلك، يتعين على المتمرسين تطوير مهاراتهم التقنية باستمرار لمواكبة المتغيرات المتسارعة في مجالهم.

وفي هذا الاتجاه، يتطلب من المتمرسين فهم البيانات المالية وتحليلها وإيجاد الحلول المناسبة لها وإعداد التقارير الاقتصادية والتعرّف إلى الأسباب الرئيسة التي تؤثر في تغييرها وتوجيه المؤسسة لاتخاذ القرارات الصائبة بشأنها، فضلاً عن تطوير فهم أوسع من خلال تحليل البيانات على أساس منهجي وإيجاد الحلول لكافة التحديات باستخدام المعلومات المتاحة بما يتيح للمؤسسة فرص الاستعداد لها مسبقاً.

وفي هذا الاتجاه، يتطلب من المتمرسين فهم البيانات المالية وتحليلها وإيجاد الحلول المناسبة لها وإعداد التقارير الاقتصادية والتعرّف إلى الأسباب الرئيسة التي تؤثر في تغييرها وتوجيه المؤسسة لاتخاذ القرارات الصائبة بشأنها، فضلاً عن تطوير فهم أوسع من خلال تحليل البيانات على أساس منهجي وإيجاد الحلول لكافة التحديات باستخدام المعلومات المتاحة بما يتيح للمؤسسة فرص الاستعداد لها مسبقاً.



يستقطب برنامج ماجستير العلوم في التمويل الراغبين في بدء أو تطوير مسارهم المهني في مجال التمويل. يوفّر البرنامج فهماً متعمقاً في مجال التمويل ويزوّد الملتحقين به بالخبرة العملية في مجال الإدارة المالية، بحيث يساعدهم على بناء علاقات متينة داخل المؤسسة ويؤهلهم للاضطلاع على الأدوار الإدارية والقيادية في مجال الاستثمار المصرفي، إدارة الأصول، الشركات والتمويل الدولي، الاستشارات، المبيعات والتجارة، والأسواق المالية.

يشمل البرنامج مساقات متخصصة في مجالات مختلفة مثل، تمويل الشركات، التمويل المصرفي، الإحصاءات والأساليب الكمّية في التمويل، مبادئ التمويل الإسلامي، الأسواق المالية، إدارة المؤسسات المالية، السياسة النقدية، تقييم الأصول والبحوث التطبيقية.





مميزات الالتحاق في ماجستير العلوم في التمويل:



تنبؤ المتغيرات التي يمكن أن تطرأ على الأسواق المالية العالمية من خلال اكتساب المهارات والخبرات العملية التخصصية.

تعزيز المسار المهني من خلال اكتساب المهارات التحويلية التي تشمل التفكير التحليلي والنقدي، بناء العلاقات، القدرة على التكيّف، القيادة وإدارة فرق العمل.

اكتساب المعرفة المتخصصة من نخبة الأساتذة في مجالات التمويل والمحاسبة والاقتصاد، إلى جانب التواصل مع الممارسين الرائدين في مجالات المصارف والاستثمارات والاستشارات.

إعداد وتمكين الملتحقين للحصول على شهادات معترف بها عالمياً، مثل شهادة "محلل مالي معتمد "(CFA)، شهادة "مدير مخاطر مالية معتمد" (CFRM) أو شهادة "مدير مالي معتمد" (CFM).

إتاحة تجربة تعليمية فريدة وفرص مهنية متنوعة واعدة في سوق العمل المحلي.

يمكن للحاصلين على درجة البكالوريوس في برامج مختلفة الالتحاق في برنامج ماجستير العلوم في التمويل.

للتسجيل:

باب الالتحاق مفتوح للطلبة من جميع الجنسيات. يتعين أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة البكالوريوس من جامعة معتمدة ومعترف بها بمعدل تراكمي 3.0 أو أعلى ، مع مستوى جيد في اللغة الإنجليزية.



المنح الدراسية:

تلتزم جامعة زايد بتوفير فرص الدعم المالي كـ"منح الامتياز لطلبة الدراسات العليا" و"منح الدراسات العليا لخريجي جامعة زايد". كما تقدّم الجامعة خصماً على الرسوم الدراسية لطلبات التسجيل من مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص.

للاستفسار حول ماجستير العلوم في التمويل في جامعة زايد للفصل الدراسي الثاني (ربيع) 2023، يرجى التواصل عبر:

البريد الإلكتروني: dgs.recruitment@zu.ac.ae

رقم الهاتف: 3605-599-2-971+

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