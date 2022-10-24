فيلم البطل الخارق "بلاك آدم" يتصدر شباك التذاكر في أميركا
فيلم البطل الخارق "بلاك آدم" يتصدر شباك التذاكر في أميركا
24 أكتوبر 2022 11:36
انتزع فيلم "بلاك آدم" عن أحد الأبطال الخارقين صدارة إيرادات شباك التذاكر في صالات السينما الأميركية الشمالية في عطلة نهاية الأسبوع، وفق الأرقام الأولية التي أعلنتها الأحد شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة. ويؤدي دواين "ذي روك" جونسون في هذا الفيلم المقتبس من قصص "دي سي كوميكس" المصوّرة دور تِث آدم.
وحصد "بلاك آدم" الذي يمثّل فيه أيضاً بيرس بروسنان 67 مليون دولار، متقدماً على الأفلام المنافسة بأشواط. أما إيرادات "تيكت تو باراديز" الذي احتل المركز الثاني فلم تتجاوز 16,3 مليون دولار، لكنّ غروس يرى مع ذلك أنها "نتيجة جيدة جداً لكوميديا رومانسية في الأسبوع الأول لعرضها".
ويضمّ هذا الفيلم نخبة من النجوم، جوليا روبرتس وجورج كلوني اللذان يؤديان دوري زوجين سابقين يضعان خلافاتهما جانباً ويسافران إلى بالي لمحاولة الحؤول دون زواج ابنتهما الذي يعتبرانه متسرعاً جداً. وتختلف أجواء الفيلم الذي حصل على المرتبة الثالثة وهو "سمايل"، إذ هو من نوع الرعب النفسي، وقد بلغت مداخيله 8,4 ملايين دولار.
وتراجع فيلم الرعب الدامي "هالووين إندز" من المركز الأول إلى الرابع مسجلاً ثمانية ملايين دولار من الإيرادات، وهو يروي قصة القاتل المقنّع المرعب مايكل مايرز. وحلّ خامساً فيلم من نوع آخر كلياً هو "لايل، لايل، كروكودايل" المقتبس من كتاب للأطفال، بمداخيل بلغت 4,2 ملايين دولار.