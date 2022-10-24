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اكتشاف آلية عمل فعالة لعلاج السرطان
اكتشاف آلية عمل فعالة لعلاج السرطان
24 أكتوبر 2022 08:11
كشفت صور مسح ضوئي كيف يمكن للأدوية الجديدة أن تفرض تقهقر أحد أكثر أنواع السرطان فتكاً، وفق «ذي صن» البريطانية.
وغالباً ما يتم تشخيص سرطان البنكرياس في وقت متأخر جداً، حيث يميل المصابون به إلى إظهار أعراض قليلة أو معدومة.
واكتشف خبراء في جامعة فلوريدا الآن طريقة لعكس العملية الرئيسية التي ينطوي عليها تطور المرض. وقال العلماء، في دورية «سيل ديث ديسكفري»، إنهم حددوا جزيئين صغيرين يعيقان الخلايا المحتمل أن تتسرطن.
وقال كبير مؤلفي الدراسة، من جامعة فلوريدا، توم شميتجن: «قد يقود هذا إلى تطوير علاجات للمرضى المعرضين لسرطان البنكرياس».
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المصدر: وكالات
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