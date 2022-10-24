الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

اكتشاف آلية عمل فعالة لعلاج السرطان

اكتشاف آلية عمل فعالة لعلاج السرطان
24 أكتوبر 2022 08:11

 كشفت صور مسح ضوئي كيف يمكن للأدوية الجديدة أن تفرض تقهقر أحد أكثر أنواع السرطان فتكاً، وفق «ذي صن» البريطانية.

وغالباً ما يتم تشخيص سرطان البنكرياس في وقت متأخر جداً، حيث يميل المصابون به إلى إظهار أعراض قليلة أو معدومة.

واكتشف خبراء في جامعة فلوريدا الآن طريقة لعكس العملية الرئيسية التي ينطوي عليها تطور المرض. وقال العلماء، في دورية «سيل ديث ديسكفري»، إنهم حددوا جزيئين صغيرين يعيقان الخلايا المحتمل أن تتسرطن.

وقال كبير مؤلفي الدراسة، من جامعة فلوريدا، توم شميتجن: «قد يقود هذا إلى تطوير علاجات للمرضى المعرضين لسرطان البنكرياس».

أخبار ذات صلة
الإمارات تكافح «سارق فرحة النساء»
ألغاز الكون تبوح بعلاج السرطان
المصدر: وكالات
السرطان
الكبد والبنكرياس
آخر الأخبار
عطل عالمي مفاجئ يضرب واتساب
دنيا
عطل عالمي مفاجئ يضرب واتساب
اليوم 11:37
نجوم الكرة يتوافدون على البصرة لحضور قرعة «خليجي 25»
الرياضي
نجوم الكرة يتوافدون على البصرة لحضور قرعة «خليجي 25»
اليوم 11:30
إنشاء منطقة ألعاب وتمارين لأصحاب الهمم وأقرانهم في أبوظبي
الإمارات
إنشاء منطقة ألعاب وتمارين لأصحاب الهمم وأقرانهم في أبوظبي
اليوم 11:29
القرية العالمية( أرشيفية)
الإمارات
موسم رائع.. القرية العالمية تفتح أبوابها أمام الضيوف اليوم
اليوم 11:06
تطبيق تقنية «الفار» في «خليجي 25»
الرياضي
تطبيق تقنية «الفار» في «خليجي 25»
اليوم 11:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©