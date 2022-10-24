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احذر دمج هذه المكملات مع بعضها.. تهدد بمخاطر قاتلة!

احذر دمج هذه المكملات مع بعضها.. تهدد بمخاطر قاتلة!
24 أكتوبر 2022 08:00

يقترح خبراء أنه يمكن التحايل على العديد من المخاطر عن طريق أخذ المكملات الغذائية على بعد ساعات بعضها من بعض، وفقاً لـ RT.

وهناك أدلة قوية على أن المكملات الغذائية تقدم فوائد صحية عند تناولها وفقا للتوجيهات. ومع ذلك، عندما يتم تناولها باقتران بعضها ببعض، يمكن أن تصبح بعض التأثيرات قاتلة. إليك ما يجب عليك تجنبه:

الكالسيوم والمغنيسيوم

يوضح موقع WebMD: "يمكن أن تتنافس جرعات كبيرة من المعادن بعضها مع بعض ليتم امتصاصها. فلا تستخدم مكملات الكالسيوم أو الزنك أو المغنيسيوم في نفس الوقت".

وهناك أيضا دليل على أن خلط المغنيسيوم بمضادات الحيوية يمكن أن تكون له تأثيرات غير مرغوب فيها.

وعند تناول جرعات عالية، من المعروف أن المكملات المعدنية تسبب تقلصات في البطن وغثيانا وإسهالا.

النحاس والزنك

وأوضحت مجلة علم الأوبئة: "الزنك والنحاس والمغنيسيوم معادن تشارك في العديد من آليات الاستتباب في الجسم، بما في ذلك المناعة والالتهابات والإجهاد التأكسدي".

وربطت العديد من الدراسات المعادن بالسرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية، لكن الأدلة حتى الآن لا تزال بعيدة عن أن تكون قاطعة.

وعند خلط النحاس بالزنك، لا يمكن امتصاصه في الجسم، ما قد يؤدي إلى مشاكل على المدى الطويل. فالنحاس ضروري لإنتاج خلايا الدم الحمراء والحفاظ على نظام المناعة الصحي، لذا فإن تجنب النقص فيه أمر بالغ الأهمية.

زيت السمك وginkgo biloba

حذرت مجلة الطب الباطني العام في عام 2005 من أن تناول ginkgo بمفرده قد يكون غير مناسب لبعض الأشخاص الذين يعانون من مخاطر النزيف.

وأوضح التقرير: "يجب نصح المرضى الذين يستخدمون ginkgo، وخاصة أولئك الذين لديهم مخاطر نزيف معروفة، بشأن زيادة محتملة في مخاطر تناوله".

وقد يؤدي تناول أوميغا 3 مع ginkgo إلى زيادة هذه المخاطر، لأن زيت السمك له أيضا تأثير يتمثل في ترقق الدم.

الحديد والشاي الأخضر

في تقرير عن حالة إكلينيكية، نُشر في عام 2016، وجد الباحثون أن شرب الشاي يتداخل مع امتصاص الحديد وينطوي على مخاطر الإصابة بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد عند تناوله بكميات كبيرة.

وهذه نتيجة مهمة، حيث يعتمد الجسم على الحديد في النمو والتطور وإنتاج الهيموجلوبين.

وقد يعتمد بعض الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بنقص الحديد على مكملات الحديد للحفاظ على احتياجات الجسم، وبالتالي يجب تجنب الشاي الأخضر.

 

المصدر: وكالات
الحديد
المكملات الغذائية
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