منى التميمي تبدع لوحات فنية على «بيض النعام»

هناء الحمادي (أبوظبي)

قد تكون بيضة النعام لوحة فنية لا تقدر بثمن، حين تداعبها أنامل تعشق الفن وتبدع قصصاً وروايات عليها، لتصبح معروضات فنية تدهش المتلقي.. هذا ما أكدته منى التميمي التي تقضي ساعات طويلة في استلهام تصاميم من مفردات الطبيعة، حين تصنع من بيض النعام لوحات فنية، عندما تنحت على قشرتها تحفاً تروي قصصاً وحكايات ووجوهاً صامتة.

التميمي لديها الكثير من الإنجازات التي تفتخر بها، فهي حاصلة على جائزة «أفضل فكرة مشروع مبدع ومبتكر» من غرفة تجارة وصناعة أبوظبي عام 2016، ودبلوم عال في تقنية المعلومات، وبكالوريوس علوم تطبيقية، وماجستير إدارة أعمال، حيث إنها حاصلة على الكثير من الشهادات في ريادة الأعمال والقيادة وتطوير الذات، كما أنها خبير معتمد في إدارة المشاريع، إلى جانب ذلك، تمتلك الكثير من الهوايات، منها الرسم على «بيض النعام»، لتشكل خطاً إبداعياً خاصاً بها.

فن راق

ترى التميمي أن الرسم على بيض النعام فن راق، حيث تُحوِّل البيضة إلى لوحة فنية مستوحاة من الطبيعة لتروي قصصاً وجماليات فنية، وقالت إن بيضة النعام لها قيمة كبيرة، حيث إن قشرتها قاسية، وسماكتها تصل إلى 2 مليمتر، وبذلك تستطيع أن ترسم أو تنحت عليها بدقة وحرص، حتى لا تنكسر، لافتة إلى أن فن الرسم والنحت على بيض النعام دقيق للغاية، لأنه من السهل كسره أثناء النحت عليه، كما لا يمكن الطباعة عليه مثل الكثير من اللوحات والتحف الفنية.

لمسات فنية

بدأت التميمي في الرسم على بيض النعام منذ 4 سنوات من خلال تخزين بعض البيض والمحافظة عليه، بعد الحصول عليه من مزارع النّعام في أبوظبي، ومع الوقت انطلقت فكرة الرسم عليه، لتشكل لوحات من الديكوباج والنقش والرسم والنحت والأكريليك، باستخدام الفرشاة وأقلام التحديد وجهاز النحت ومختلف الألوان الزاهية، التي تضفي جمالاً وإبداعاً على البيضة. وعن خطوات الرسم على البيض، أوضحت «يتم غسل بيضة النعام، ثم أحدد الرسمة التي أود تنفيذها، وبعد الانتهاء من لمساتي الفنية عليها، تظهر اللوحة في مراحلها الأخيرة، لتبهر كل من يرى تفاصيلها، وهي تنطق بجمال الطبيعة أو الزخارف أو الوجوه».

شغف وعشـق

تبين منى التميمي أن الرسم على بيض النعام بالنسبة لها شغف وعشق، حيث تقضي معظم وقتها وهي تدمج الريشة بالألوان عبر لوحات فنية، حيث تشعر بمتعة وفرحة لا توصف، عندما تقضي وقتها في الرسم لساعات طويلة على حسب اللوحة، وأحياناً يستغرق العمل يومين تقريباً في انتظار تجفيف الألوان، وتحرص التميمي على تخصيص جزء كبير من أرباحها لجهات خيرية.