سارة سلامة في مهمة وطنية

علي عبد الرحمن (القاهرة)

انتهت سارة سلامة من تصوير مشاهدها في فيلم «خلي بالك من اللي جاي» وجسدت خلاله شخصية فتاة تعمل في شركة خاصة، من تأليف وإخراج حمدي يوسف، وبطولة رانيا يوسف وصلاح عبدلله، وتدور الأحداث حول 3 فتيات يقمن بمهمة وطنية سرية.

وتخوض سارة السباق الرمضاني المقبل بمسلسل «الأجهر»، وتجسد خلاله شخصية شعيبة تفقد عائلتها في حادث، ويحاول شقيقها البحث عنها، وتدور أحداثه في حي الدرب الأحمر بالقاهرة، إخراج ياسر سامي، ويشارك في بطولته عمرو سعد، وناهد السباعي.

فيما كشفت عن اعتذارها عن عدم المشاركة في مسلسل «الونش» الذي يدور في 45 حلقة، والمقرر عرضه في الموسم الشتوي، بسبب تعارض ارتباطات مواعيد التصوير مع مسلسها الرمضاني.

وعلى الصعيد السينمائي تنتظر سارة سلامة طرح فيلم «مغامرات كوكو»، وتشارك فيه ضيفة شرف خلال الأحداث التي تدور حول صراع الخير والشر من خلال عالم الحيوان، تأليف إيهاب ناصر، وإخراج إسماعيل فاروق، ويشارك في بطولته بيومي فؤاد، وشيرين رضا.