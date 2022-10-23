5 نصائح تجعل غرفتك أكثر اتساعاً

ترجمة: عزة يوسف

قد يبدو ملء مساحة غرفة واسعة كبيرة أسهل من جعل غرفة صغيرة تبدو أكثر اتساعاً، فقد نقل موقع «Psychic Monday» الأميركي عن الخبراء بعض النصائح التي تجعل غرفتك الصغيرة تبدو أوسع بطرق رائعة، ومنها:

التنظيم

تخلص من المواد غير الضرورية وغير المستخدمة واكتشف طرقاً لتنظيم وإخفاء الأشياء الضرورية بعيداً عن الأنظار، وتنظيمها خلف أبواب مغلقة أو على الأرفف، أو داخل خزانات التنظيم للحصول على مساحة أكبر بشكل منظم.

الألوان

يعطي استخدام ألوان فاتحة ودافئة، مثل اللون المرجاني الفاتح، انطباعاً باتساع المساحة، ويمكنك استخدام الأبيض في الستائر والأخشاب، واستبدل قطع الخشب الداكنة بأخرى بألوان فاتحة.

الطريق

ضع قطع الأثاث الطويلة على جوانب الحوائط، ولا تدع قطع الأثاث في الممرات، فكلما أمكنك رؤية الأرض والفراغ كلما بدت الغرفة أوسع.

المرايا

تجعل المرايا الغرف تبدو أوسع، فاختر نقطة محورية واجعل مرآتك تتجه إليها لتعطي إحساساً بالعمق والاتساع، كما تعكس المرايا أيضاً الضوء، ما يجعل المكان أكثر إشراقاً، مع إمكانية وضع المرايا بجانب النافذة لتعكس المنظر بالخارج، وتعطي إحساساً بالاتساع على الحوائط وعلى أسطح الطاولات.

الضوء

الضوء الطبيعي من أهم الأسباب التي تظهر غرفتك أوسع، لذا عليك إزالة المعوقات لينساب الضوء إلى غرفتك، وعند استخدام الأضواء الصناعية، اهتم بتوزيعها في جوانب الغرفة ولا تكتف بضوء واحد في الأعلى، فالمصادر العديدة للضوء تظهر الغرفة أوسع وأكثر إنارة.