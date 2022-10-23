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النسور جنود مجهولة لحماية البيئة

النسور جنود مجهولة لحماية البيئة
24 أكتوبر 2022 02:54

سان فرانسيسكو (د ب أ)

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أكدت دراسة حديثة أوردتها الدورية العلمية «إيكوسيستم سيرفسيز» المعنية بالبيئة، أن النسور جنود مجهولة لحماية البيئة، وتلعب دوراً مهماً في تخفيف انبعاثات الغازات التي تتسبب في ظاهرة الاحتباس الحراري، بسبب اعتمادها في الغذاء على الحيوانات النافقة. وتعيش في العالم 22 فصيلة من النسور، هي في حقيقة الأمر فرق تطهير طائرة تعمل لخدمة البيئة، وتسدي خدمة بالغة الأهمية للأنظمة البيئية والبشر، لأنها تحافظ على استمرار الدورة الغذائية، وتساعد في السيطرة على الأمراض والأوبئة التي يمكن أن تنتقل من جثث الحيوانات النافقة إلى الحيوانات الحية أو الإنسان.

النسور
البيئة
حماية البيئة
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