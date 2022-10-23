كسوف جزئي للشمس غداً

باريس (أ ف ب)

يشهد العالم غداً الثلاثاء كسوفاً جزئياً للشمس يشمل مناطق واسعة من نصف الكرة الشمالي، في ظاهرة تستمر ساعتين لن تؤدي إلى ظلمة كاملة، لكن يتعين على الراغبين في متابعتها التزام الحذر.

وتبدأ الظاهرة في آيسلندا، وتنتهي قبالة الهند، مروراً بأوروبا وشمال شرق أفريقيا والشرق الأوسط، بحسب المعهد الفرنسي للميكانيكا السماوية، وحساب التقويم الفلكي التابع لمرصد باريس.

وقال عالم الفلك في مرصد باريس فلوران ديليفلي، إنه عند الحد الأقصى للكسوف المتوقع فوق كازاخستان، ستكون الشمس مخفية بنسبة 82.2%، «لكن ذلك لن يكون كافياً لإحداث الظلام» الدامس في وضح النهار.