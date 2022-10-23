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السقا يلتقي جمهوره بـ«الشارقة الدولي للكتاب»

أحمد السقا
23 أكتوبر 2022 16:54

الشارقة (الاتحاد)
يفتح «معرض الشارقة الدولي للكتاب» المجال أمام جمهور دورته الـ 41، للقاء النجم المصري أحمد السقا، من خلال جلسة حوارية يوم 4 نوفمبر المقبل، يتحدث خلالها مؤلف مسلسل «الاختيار» وكاتب السيناريو هاني سرحان، يتناولان خلالها تجربتهما الإبداعية وكواليس إنتاج أبرز الأعمال السينمائية والدرامية التي شاركا فيها.
يتيح المعرض، الذي يقام تحت شعار «كلمة للعالم» خلال الفترة من 2 إلى 13 نوفمبر المقبل في مركز إكسبو الشارقة، الفرصة أمام زواره من عشاق ومتابعي الفن السابع والدراما للتعرف عن قرب إلى التجربة الفنية للسقا، والوقوف عند المحطات التي مر بها، في طريق نجوميته، بالإضافة إلى الاطلاع على رحلته في تقديم أبرز الأعمال التي اشتهر بها، مثل «إبراهيم الأبيض»، «تيمور وشفيقة»، «حرب إيطاليا»، ومروراً بـ«تيتو»، و«أفريكانو»، وصولاً إلى مشاركته في مسلسل «الاختيار».
ويضع الكاتب هاني سرحان جمهور المعرض أمام الدور الجوهري لكاتب السيناريو في الدراما والسينما، ويكشف تفاصيل من تجاربه في كتابة نخبة من أبرز الأعمال الدرامية العربية مثل «الأب الروحي»، «الفتوة»، «لمس أكتاف»، و«الاختيار- الجزء الثاني والثالث»، إلى جانب المسلسلات الخليجية التي قام بها من خلال ورشته مصنع الحكايات مثل «وصية بدر»، و«قارئة الفنجان»، و«عنبر 6»، وغيرها من الأعمال.
يشار إلى أن المعرض يشهد 1047 فعالية ثقافية وإبداعية تجمع نخبة من أبرز الكتّاب والمبدعين ونجوم الفن في المنطقة العربية والعالم، ويحتفي المعرض هذا العام بإيطاليا ضيف شرف.

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