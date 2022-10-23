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حيلة "عسكرية" تجعلك تنام في دقيقتين

حيلة "عسكرية" تجعلك تنام في دقيقتين
23 أكتوبر 2022 09:19

تعتمد العمليات الفيزيولوجية البشرية بشكل كبير على النوم من أجل الأداء السليم، إلا أن الكثيرين، في الواقع، قد يجدون أن الحصول على نوم جيد وكاف أمر مجهد وصعب.

ووجدت دراسة حديثة أن عدم الحصول على قسط كاف من النوم كل ليلة "يزيد من خطر الإصابة بأمراض قاتلة متعددة".

ولحسن الحظ، هناك الكثير من الطرق التي يمكن اعتمادها من أجل الحصول على نوم جيد، بينها طريقة يشيد الكثيرون بها، يشار إليها على أنها التقنية العسكرية وتمت الإشارة إليها لأول مرة في كتاب 1981 بعنوان Relax and Win: Championship performance.

وتم تطوير هذه الطريقة من قبل قادة الجيش لمساعدة الجنود الذين يعانون من التعب.

ويمكن لهذه التقنية مساعدة الأفراد على النوم في غضون دقيقتين، عندما يكونون في بيئات عالية التأهب.

وتعمل هذه التقنية بطريقة مشابهة لطريقة التأمل Meditation، حيث تحاول إرخاء كل جزء من أجزاء الجسم من أجل النوم.

وتمت مشاركة هذه التقنية على "تيك توك" بواسطة خبير اللياقة البدنية جاستن أوغستين، الذي وصفها بأنها "مذهلة".

إليك ما يجب فعله:

- ابدأ من الجزء العلوي من جسمك، وقم بإرخاء وجهك ورقبتك وصدرك وذراعيك.

- اخفض كتفيك إلى أقصى حد ممكن، ثم حاول إرخاء أطرافك

- اعمل على إرخاء كل جزء من أجزاء الجسم حتى تصل إلى أطراف أصابع قدميك. وفي أثناء القيام بذلك، خذ نفسا عميقا

وبعد ستة أسابيع من اتباع هذه الممارسة، يجب أن ينجح هذا الأسلوب مع 96% من الأشخاص.

وأشار جاستن إلى أنه أثناء قيامك بهذه التمارين، من المهم أن تصفي ذهنك من أي أفكار أو ضغوط.

وللقيام بذلك، فكر في سيناريوهين، بحسب جاستن: "أولا - أنك مستلق في زورق على بحيرة هادئة ولا شيء سوى سماء زرقاء صافية فوقك. وثانيا – أنك مستلق على أرجوحة سوداء مخملية في غرفة حالكة السواد".

وإذا شعرت في أي لحظة بأنك تشتت انتباهك، كرر عبارة "لا تفكر" لمدة 10 ثوان.

وختم قائلا: "من المفترض أن تتمرن كل ليلة لمدة ستة أسابيع".

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المصدر: وكالات
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