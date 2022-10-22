هذا هو الوقت المثالي لتناول الوجبات

الوجبة المثالية هي تلك التي تتناولها في الوقت المناسب. فلا يتعلق الأمر فقط بما تحضره في المطبخ. ذلك أن وقت تناول وجباتك يمكن أن يؤثر على صحتك. فما هو أفضل وقت للاستمتاع بأطعمتك المفضلة؟ صحيفة "ذا صن" البريطانية اهتمت بالموضوع وأعدت جدولا يوميا لأفضل الأوقات لتناول الوجبات، وفقا لما توصل إليه علماء التغذية.
المثلجات (آيس كريم): 6.30 صباحا يمكن أن يؤدي تناول الأطعمة المجمدة بعد الاستيقاظ صباحا من النوم إلى تحسين براعتك العقلية. فقد وجدت دراسة يابانية من جامعة كيورين في طوكيو أن الأشخاص الذين يتناولون المثلجات كانوا أكثر يقظة وأقل تهيجًا. واستنتج العلماء أن البرودة تحفز موجات "ألفا" عالية التردد في الدماغ. واكتشف معهد لندن للطب النفسي في عام 2005 أن المثلجات تمنح الشعور بالسعادة.
البيض واللحوم: 7 صباحا يمكن أن تساعدك الأطعمة الغنية بالبروتين مثل البيض في الصباح أو بعد التمرين على الشعور بالشبع لفترة أطول وتقليل السعرات الحرارية التي تتناولها على مدار اليوم. فقد وجدت دراسة، نشرت في مجلة American Journal of Clinical Nutrition، أن الأشخاص الذين يتناولون البيض في وجبة الإفطار يستهلكون سعرات حرارية أقل في الغداء من أولئك الذين تناولوا فطورا غنيا بالكربوهيدرات. وأوضحت دراسة أميركية أخرى أن تناول البيض بعد التمرين يحسن النتائج. ووجدت جامعة واسيدا في طوكيو باليابان أن تناول الأطعمة الغنية بالبروتين مثل السمك أو الدجاج أو لحم البقر في الصباح يزيد من كتلة العضلات.
القهوة والكعك: 10 صباحا الوقت المثالي لزيادة الكافيين وتناول وجبة خفيفة هو منتصف الصباح. ذلك أن تناول فنجان من القهوة بمجرد الاستيقاظ يمكن أن يجعلك تشعر بالقلق لأن لديك مستويات عالية من هرمون الكورتيزول، وهو هرمون التوتر، وفقا لكتاب The Women's Health Body Clock الغذائي. يمكن أيضا الاستمتاع بقهوتك مع قطعة صغيرة من الكعك. ووجدت دراسة من جامعة تل أبيب في إسرائيل أن الذين يتناولون وجبات خفيفة في الصباح يكتسبون وزنا أقل من أولئك الذين لا يتناولونها.
الشوكولاتة: 11 صباحا يمكن أن يساعدك تناول الشوكولاتة، مادام ذلك قبل الغداء، على خسارة الوزن. فقد قالت دراسة إسبانية إن النساء اللائي تناولن 100 غرام من السكر في الصباح يحرقن المزيد من الدهون في الجسم وكان مستوى السكر في الدم لديهن أقل من أولئك اللائي لم يتناولن ذلك.
الحساء: 12 ظهرا إذا كنت تتناول حساء منخفض السعرات الحرارية قبل نصف ساعة من الغداء، فقد تفقد الوزن. وجدت دراسة أن أولئك الذين يتناولون الحساء قبل الوجبة الرئيسية من المرجح أن يأكلوا 20% سعرات حرارية أقل بشكل عام.
المعجنات: 12.20 بعد الظهر خلصت دراسة، أجريت عام 2021، إلى أن تناول الجزء الأكبر من السعرات الحرارية في وقت مبكر من اليوم يزيد من فقدان الوزن وصحة التمثيل الغذائي. لذا، يفضل الانتهاء من الأطعمة "غير المطهية" قبل فترة ما بعد الظهر. وكشفت دراسة برازيلية أن تناول الجزء الأكبر من الكربوهيدرات على الغداء أثناء اتباع نظام غذائي صحي أدى إلى فقدان الوزن. فبعد تناول وجبات غداء عالية الكربوهيدرات، لمدة ثمانية أسابيع، لاحظ المشاركون في الدراسة فقدانا كبيرا للدهون. الموز: 5.30 مساء بعد يوم مرهق في العمل، قد يكون تناول الموز فكرة جيدة، لأن هذه الفاكهة غنية بمعادن البوتاسيوم والمغنيسيوم، وكلاهما معروف بقدرته على تقليل هرمون الكورتيزول في الجسم. يساعد البوتاسيوم أيضا العضلات على الاسترخاء. كما أن الموز غني بالسيروتونين، الذي يمكن أن يساعد في تحسين مزاجك.
الحبوب: 7 مساء يمكن أن تشكل وجبة من الحبوب للعشاء الدافع المثالي لتجهيزك للنوم. فالحمض الأميني التربتوفان الموجود في الحليب عند اقترانه بالكربوهيدرات الموجودة في الحبوب هما المزيج المثالي للنوم.
فاكهة الكيوي: 9:30 مساء إذا كنت تكافح من أجل النوم، فإن فاكهة الكيوي قبل الخلود إلى النوم بساعة هي الوجبة الخفيفة المثالية. طلبت دراسة، استمرت أربعة أسابيع، من البالغين تناول اثنتين من هذه الفاكهة قبل النوم. في نهاية الدراسة، نام من أكلوا الفاكهة أسرع بنسبة 42% من أولئك الذين لم يأكلوها. وهذه الفاكهة غنية بالسيروتونين، الذي يساعد على زيادة هرمون النوم الميلاتونين في الجسم.