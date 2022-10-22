أحمد عز.. في «ملجأ أيتام»

محمد قناوي (القاهرة)

أكد الممثل المصري أحمد عز، أنه سيغيب عن دراما رمضان المقبل، لرغبته في التفرغ لتقديم أعمال سينمائية خلال الفترة المقبلة. وقال عز لـ«الاتحاد»: لم أعتد المشاركة كل عام في الدراما الرمضانية، لذلك لن أكون موجوداً في الموسم المقبل، ووجودي في موسمين متتاليين من خلال «هجمة مرتدة» في 2021 و«الاختيار 3» في 2022، نابع من واجبي في المشاركة في الأعمال الوطنية التي تؤرخ لما حدث في مصر خلال السنوات الماضية، ولست من هواة الظهور في كل موسم، حيث أكتفي بمسلسل كل 3 سنوات.ووصف عز شاشة رمضان بأنها «أخطر» من السينما، ويؤمن بالظهور عليها كل فترة، موضحاً أن الدراما التلفزيونية، لا تقبل احتمالية الخطأ والصواب، وتبقى مجازفة كبيرة على الفنان، لأنها ببساطة تدخل كل بيت بلا استئذان، الأمر الذي يستدعي البحث عن نص جيد وهذا ليس سهلاً. وأضاف عز أن لديه أكثر من مشروع سينمائي يجري التجهيز له استعداداً للتصوير، حيث تعاقد على فيلم بعنوان «الملجأ»، إخراج شريف عرفة، ويشاركه البطولة ماجد الكدواني في التعاون الرابع بينهما، وتدور أحداث العمل خلال سبعينيات القرن الماضي، ويقدم عز شخصية شاب ينشأ في ملجأ للأيتام وانعكاس الظروف المحيطة بتربيته على حالته النفسية.

وقال عز إن هناك مشروعين سينمائيين يجري التحضير لهما، الأول فيلم «صقر المحروسة»، وهو عمل تاريخي تأليف محمود حمدان وإخراج أحمد علاء، وأجسد من خلاله شخصية فارس من العصر الإسلامي، في محاكاة لإحدى الشخصيات المعروفة، والثاني سيكون مفاجأة للجمهور وسأكشف تفاصيله في الوقت المناسب. يذكر أن فيلم «كيرة والجن» لعز حقق نجاحاً كبيراً ويُعرض حالياً، وحقق أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية بوصوله إلى 114 مليون جنيه.