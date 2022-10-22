أفلام تونسية تحلّق بين «فيلمابالوزا» و«مراكش»

ساسي جبيل (تونس)

شهد المشهد السينمائي التونسي قفزة نوعية على أكثر من مستوى، ما جعل أفلامه تحلق في التظاهرات الدولية الكبرى التي لها إشعاعها ورصيدها الفني البارز، ومن بين هذه الأعمال، الفيلم القصير «وجهة نظر» الذي يمثل تونس في مهرجان «فيلمابلوزا» بلوس أنجلوس الأميركية، خلال شهر مارس 2023، حيث سيقع الاختيار على 10 أفلام فائزة سيتم عرضها خلال مهرجان «كان» السينمائي بفرنسا.

تمّ اختيار الفيلم التونسي «تحت الشجرة» للمخرجة أريج السحيري، للمُشاركة في قسم «العروض الخاصة» بالمهرجان الدولي للفيلم بمدينة «مراكش» المغربية في دورته الـ19، خلال الفترة من 11 إلى 19 نوفمبر المقبل، وهو (إنتاج تونسي فرنسي سويسري مشترك)، وتدور أحداثه خلال موسم الحصاد الصيفي، حيث تعمل مجموعة من الشبان والفتيات معاً، ويحاولون فهم بعضهم بعضاً، ويسعون إلى تشكيل روابط جديدة.

وسبق لهذا الفيلم المُشاركة في مهرجانات سينمائية دولية خلال الأشهر القليلة الماضية؛ منها مهرجان «تورنتو» في كندا، ومهرجان «ملبورن» في أستراليا، ومهرجان «ميونيخ» في ألمانيا، ومهرجان «كان» بفرنسا، كما ترشّح أيضاً للمنافسة على جائزة أوسكار أفضل فيلم دولي هذا العام.

وأريج السحيري هي مخرجة ومنتجة وصحفية تونسية – فرنسية، من مواليد فرنسا عام 1982، وفي عمر 19 سنة، سافرت إلى كندا لتتابع دراستها في إدارة الأعمال قبل أن تقتحم عالم صناعة الأفلام الوثائقية.

وكرّست السحيري نفسها لتسجيل الحياة التونسية وتوثيقها، حيث أخرجت عام 2012، الفيلم الوثائقي الطويل «ألبوم العائلة»، وفي عام 2013 أخرجت الوثائقي القصير «أبي على فيسبوك»، وأيضاً الوثائقي الطويل «عالسكة» الفائز بالعديد من الجوائز الدولية، وأخيراً أخرجت الوثائقي الطويل «جريمة لا توصف».