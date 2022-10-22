أحمد العسم يكتب: المعاني في أغنية

زرعت الطيب في بعض الأراضي…

الاختيار الجيد للكلام هو نتاج معرفة حياتية وسنع قدمه المجتمع ودفعه للظهور والأغاني زمان من وجهة متذوق، هو قلق وارتباك وخوف من حرف لا يفهم ويفسر على أنه خطأ، لذا يحرص الفنان زمان على الهدوء في التوصيل والرزانة والابتعاد عن التنطيط، يكتفي بالإشارة بيده مستخدماً لغتها الرائعة في توصيل المشاعر من أغنية..

تستجيب لنا معاني الأغنية تسر مشاعرنا، تضع أمامنا الحلول وتخبرنا بأننا كلما تجاوزنا عثرة سهلة علينا المرور من العثرات الأخرى، الخبرة دافئة والحنان في صوت نقي يخرج من حنجرة المؤدي لها، من فم صدر الشجون من وقتها نأخذ حتى نبقى نستفسر ونسافر إلى آمالنا راغبين بتسليم رسائل لم تُستلم، لكنها الحياة تضع الأماني وتظن بأنها ستثمر وتصبح طريقاً يمشي معك بسهولة، وفي وسط ظلمة تطفئ نورها، لأن الخسارة ليس لها أب هي فأس، تأتي المعاني في أغنية حبسها كاتبها في حنجرته ومن صعوبتها بسَّط المغني كلامها حتى تصل لنا ونتعرف على الكاتب وطريقه الذي ليس بالسهل.

«زرعت الطيب في بعض ولا ظنيت أنا في ذا الزرع باخسر»

كلما عدت إلى زمن الأغنية عرفت بأن كاتبها يمتلك الحكمة يضع الحروف في أمكنتها السليمة ولا يترك الاصفرار في الحروف تتساقط كالورق الأصفر من على غصن شجرة عطشانة.

«وبذري في الصبخ أنا نثرته

ومافي القلب خلصته وجبر»

الفنان إبراهيم حبيب أنموذجا …

شكراً يا أيها العزيز على فخامة صوتك ورقته ومعناه والنتاج الممتاز الذي تركته إرثاً عظيماً لنا مع زمن الأغنية الجميل، وجميع فناني زمن الطيبين الذين أحدثوا ثورة في التجديد وقلبوا الموازين على أغاني النط، نعم أعفيت آذاننا من الصخب الذي يحدثه الضجيج العالي في الأماكن المفتوحة على التعب.

«من القلب رسالة شكر»..