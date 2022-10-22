الجيوب الأنفية مدخل لفهم التطور البشري

باريس (أ ف ب)

أجرى عدد من علماء الأنثروبولوجيا القديمة أول دراسة واسعة النطاق على الجيوب الأنفية لمعظم الأنواع البشرية، وسعى العلماء من خلال الدراسة إلى توفير معطيات تساهم في فهم التطور البشري.

وشرح عالم الأنثروبولوجيا القديمة في المتحف الوطني الأميركي للتاريخ الطبيعي أنطوان بالزو أن الجيوب الجبهية تشارك في التوازن الفيزيولوجي للوجه المرتبط بالتنفس، إلاّ أن الغموض لا يزال يلفّ أصل وتطور هذه التجاويف.

وأوضح بالزو وهو المعدّ الرئيسي للدراسة أنها أول بحث يحدد موضع الجيوب الأنفية وشكلها وحجمها من خلال أكثر من ستين عيّنة تنتمي إلى نحو 20 نوعاً.