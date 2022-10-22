ألبوم تايلور يعطل منصة «سبوتيفاي»

لوس إنجلوس (أ ف ب)

تسبّبَ الألبوم العاشر للمغنية الأميركية تايلور سويفت «ميدنايتس» الذي يجسّد عودتها التدريجية إلى موسيقى البوب، في أعطال على خدمة «سبوتيفاي» بأكثر من بلد.. فمع تهافت أعداد قياسية على الوصول إلى الألبوم، لدى إصداره ليل الخميس الجمعة، على منصة البث الصوتي، اضطر محبو النجمة إلى الانتظار لفترات يصعب تحملها في الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا على سبيل المثال.

وأعلنت المنصة بعد ظهر الجمعة عبر «تويتر» أن «تايلور حطمت الرقم القياسي لأكبر عدد من المستمعين إلى ألبوم واحد في يوم واحد»، وعلّقت المغنية: كم أنا محظوظة بأنكم تفعلون شيئاً مذهلاً من أجلي.