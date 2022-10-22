6 أعمال درامية مستوحاة من روايات أدبية

محمد قناوي (القاهرة) تشهد ستديوهات الدراما التلفزيونية استعدادات مكثفة لتصوير عدد من المسلسلات المأخوذة عن روايات أدبية مصرية وعالمية والتي تلقى إعجاباً من الجمهور، ويصل عددها حتى الآن إلى 6 أعمال يتنافس في تقديمها نجوم الصف الأول، ويُعرض بعضها على شاشة رمضان المقبل والبعض الآخر على منصات إلكترونية.
«كلمة السر» أول الأعمال الدرامية المأخوذة عن رواية، مسلسل «نسيت كلمة السر» بطولة آسر ياسين، إخراج هاني خليفة الذي حدد الأول من نوفمبر المقبل لبدء التصوير بعد الانتهاء من التحضيرات وبناء الديكورات، واختيار بقية الفنانين المشاركين، وهو مأخوذ عن رواية للكاتب حسن كمال بنفس الاسم. وقال المؤلف إن الأحداث تدور حول بطل رياضي أصيب بمرض نادر هو التصلب المتعدد، نفس المرض الذي أصاب نجم النادي الأهلي والمنتخب المصري السابق مؤمن زكريا، والموضوع جديد ولم تتطرق له الدراما من قبل، في ظل إصابة عدد قليل به على مستوى العالم.
«مذكرات زوج» العمل الثاني مسلسل «مذكرات زوج» بطولة طارق لطفي، عن رواية بنفس الاسم للكاتب أحمد بهجت، وسبق وأن قدمها المخرج حسن بشير عام 1990، وكتبه المؤلف نفسه، ولعب بطولته محمود ياسين أمام فردوس عبد الحميد، ويكتب له المعالجة الدرامية والسيناريو والحوار محمد سليمان عبدالمالك، بما يتناسب مع العصر الحالي والمشاكل التي تطرأ بين الأزواج. العمل بمثابة عودة إلى الأعمال الكوميدية، حيث يعتمد على كوميديا الموقف في إطار اجتماعي، ومن المقرر بدء التصوير مطلع ديسمبر المقبل، بعد الانتهاء من كتابة الحلقات، واختيار الفنانين المشاركين فيه.
«سر السلطان» أما العمل الثالث، فهو بعنوان «سر السلطان»، مأخوذ عن قصة قصيرة بعنوان «سره الباتع»، للكاتب يوسف إدريس، إخراج خالد يوسف وبطولة أحمد السعدني وأحمد فهمي وهالة صدقي، ومن المقرر عرضه فى رمضان المقبل. تدور الأحداث خلال فترة الحملة الفرنسية على مصر، وإظهار الجوانب الخفية والبطولية، وتبدأ الأحداث بقيام مصري بقتل أحد الجنود الفرنسيين، ما يجعلهم يقومون بحملات للبحث عن القاتل، بعد أن علموا أن لديه أربعة أصابع فقط في إحدى يديه، فيكتشفون مفاجأة غير متوقعة.
بيت القبطية مسسلسل «بيت القبطية» مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتب والمستشار أشرف العشماوي، من 6 حلقات، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية، سيناريو وحوار عبدالرحيم كمال، بطولة ناهد السباعي. تدور أحداث الرواية بالقاهرة قبل ثورة يناير عام 2011 في مصر، وتستعرض رحلة وكيل نيابة حديث التخرج بإحدى القرى يكتشف أن هناك من يؤججون الفتن، وبالتوازي تسرد الرواية حكاية فتاة مات والدها وهي صغيرة فتزوجت أمها من شاب يصغرها بعشر سنوات، ثم تعيش الفتاة مأساة بزواجها من رجل لا تحبه.
«الغرفة 207» مسلسل «الغرفة 207»، مأخوذ عن رواية للكاتب أحمد خالد توفيق بالاسم نفسه، من 10 حلقات تدور في إطار من الإثارة والغموض، بطولة محمد فراج، ريهام عبدالغفور، ناردين فرج، مراد مكرم، ويوسف عثمان، وسيناريو وحوار تامر إبراهيم، وإخراج محمد بكير. وتدور الأحداث في عام 1968، حول 3 شخصيات داخل فندق أصر مالكه على بقاء الغرفة 207 ضمن غرف الفندق المتاحة للنزلاء، رغم الأحداث المرعبة التي تدور فيها، حيث تودي بحياة كل من يقطنها، وقليلون الذين استطاعوا النجاة منها.
«صاحب الظل» المسلسل السادس بعنوان «صاحب الظل الطويل»، والذي يتكون من 8 حلقات، بطولة ماجدة زكي، محمد ثروت، معتز هشام، ريهام الشنواني، وعدد من الأطفال، ومأخوذ عن رواية الكاتبة الأميركية جين ويبستر، سيناريو وحوار الكويتية هبة حمادة، وإخراج تامر مهدي. الرواية صدرت عام 1912، وتدور أحداثها حول فتاة يتيمة نشأت في ملجأ، تكتب رسائل إلى والدها الذي لم يلتق بها.