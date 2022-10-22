الأحد 23 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

بحث يكشف أثر الموسيقى على ألم وقلق المرضى

ليزا تحمل الوسادة الموسيقية
22 أكتوبر 2022 19:54

كشف بحث جديد عن أن المرضى، الذين ينتظرون في قسم الطوارئ لإجراء عملية جراحية عاجلة، يصبحون أقل قلقاً وألما وأكثر استرخاءً عند الاستماع إلى الموسيقى.
أثناء تقديم البحث أمام المؤتمر الأوروبي لطب الطوارئ، يوم الأربعاء 19 أكتوبر الجاري الجاري، قالت الممرضة ليزا أنتونسن، العاملة في قسم طب الطوارئ في مستشفى جامعة أودنسي في الدنمارك، أنها وجدت ارتباطًا ذا دلالة إحصائية بين الاستماع إلى الموسيقى وتقارير المرضى عن انخفاض الألم وتحسين الاسترخاء، بحسب ما جاء في موقع medicalxpress.com.
وأضافت أنتونسن، التي أجرت البحث كجزء من أطروحة الماجستير الخاصة بها «عندما بدأت العمل في قسم الطوارئ لأول مرة، لاحظت أن المرضى، الذين ينتظرون الجراحة الحادة، غالبًا ما يكونون متوترين وحتى قلقين. وكانوا يودون معرفة المدة التي ستستغرقها الجراحة، وكان من المستحيل إخبارهم بسبب قائمة الانتظار في القسم والحاجة إلى إعطاء الأولوية للحالات العاجلة. لذا، فقد واجهوا الكثير من عدم اليقين. تساءلت كيف يمكننا دعم هؤلاء المرضى. علمت أن الموسيقى قد ثبت أن لها تأثيرات إيجابية على الألم والاسترخاء والرفاهية في الرعاية الصحية. لكن الأمر لم يختبر من قبل على المرضى الذين ينتظرون الجراحة الحادة». 
دعت أنتونسن جميع المرضى، الذين ينتظرون الجراحة العاجلة في قسم الطوارئ للمشاركة في الدراسة، وسجلت 14 رجلاً و16 امرأة تتراوح أعمارهم بين 18 و93 عامًا. كان المرضى ينتظرون الجراحة لحالات طارئة صحية مثل التهاب الزائدة الدودية أو انسداد الأمعاء أو التهاب المرارة. قدمت لهم وسادة موسيقية لمدة 30 دقيقة أثناء فترة الانتظار. تحتوي الوسادة على مكبر صوت مع مشغل MP3 متصل بها. كان مشغل MP3 يحتوي على برنامج MusiCure للموسيقى المؤلفة لأغراض خاصة.
قبل وبعد استخدام وسادة الموسيقى، طلبت أنتونسن من المرضى تقييم آلامهم واسترخائهم وسلامتهم على مقياس بصري يتراوح من 0 إلى 10. بعد الاستماع إلى الموسيقى.
تؤكد «وجدنا أنه، أثناء استخدام الوسادة الموسيقية، شهد المرضى انخفاضاً في الألم من متوسط ​​درجة 4.8 إلى 3.7. وتحسن استرخاؤهم من متوسط ​​4.6 إلى 7.6. وزاد شعورهم بالرفاهية العامة من متوسط ​​درجة من 4.3 إلى 6.6».
تمضي أنتونسن «أظهرت النتائج الإحصائية وجود ارتباط إيجابي بين الموسيقى والاسترخاء والرفاهية العامة والألم الحاد الذي أبلغ عنه المرضى قبل الجراحة. ووصف المرضى كلاً من الرفاه الجسدي والعقلي أثناء الاستماع إلى الموسيقى. لقد شعروا بالراحة ووجدوا أنفسهم يفكرون في شيء آخر غير الألم والهموم المتعلقة بالجراحة. هكذا، قدمت الجلسة الموسيقية استراحة من بيئة المستشفى الحادة».
على سبيل المثال، قالت امرأة تبلغ من العمر 65 عاماً للباحثة «لقد جعلني ذلك أشعر بالاسترخاء، ولم أفكر للحظة في أن أكون هنا في المستشفى. لقد فكرت للتو في أن أكون بالخارج في الطبيعة وأستمع إلى أصوات العصافير. حدث شيء آخر للحظة».
وصفت الباحثة، أمام المؤتمر الأوروبي لطب الطوارئ، إحدى النساء في قسم الطوارئ في نوفمبر 2020، قائلة «كانت (المريضة) مستاءة، كان وجهها متوتراً، ويمكن أن تدرك أنها بكت للتو. قالت (المريضة) إنه كان يوماً صعبًا. خلال جلسة الموسيقى، استلقت بهدوء في السرير وعيناها مغمضتان. وعندما انتهت الجلسة قالت: «ليس بعد.. ثم ابتسمت لي. بدت مرتاحة أكثر».
وأوصت الباحثة «لكي تنجح الموسيقى في تعزيز الصحة العقلية والجسدية بنجاح، يجب ألا يزعج المرضى أثناء الاستماع إليها. لذلك، يجب الانتباه إلى الهيكل التنظيمي الحالي لأقسام الطوارئ من أجل تنفيذ التدخلات الموسيقية بنجاح».

أخبار ذات صلة
5 مهارات أساسية لتعزيز الثقة بالنفس
«دبي أوبرا» تستضيف آخر عرض لـ «بياف»
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الموسيقى
القلق
الشعور بالألم
الاسترخاء
عملية جراحية
مرضى
آخر الأخبار
شرطة عجمان
الإمارات
خلال ساعتين فقط.. شرطة عجمان تضبط سائق مركبة قاد بطيش وتهور وعرض حياة الآخرين لخطر
اليوم 12:08
جوارديولا: دي بروين يمكنه تقديم الأفضل
الرياضي
جوارديولا: دي بروين يمكنه تقديم الأفضل
اليوم 12:00
ما العلاقة بين عدد ساعات النوم ومستوى السكر في الدم؟
دنيا
ما العلاقة بين عدد ساعات النوم ومستوى السكر في الدم؟
اليوم 11:42
اتحاد الكرة يثمن حضور عبدالله بن زايد لنهائي الكأس
الرياضي
اتحاد الكرة يثمن حضور عبدالله بن زايد لنهائي الكأس
اليوم 11:41
«ثلاثية ملكية» في حفل ببنزيمة وكورتوا
الرياضي
«ثلاثية ملكية» في حفل ببنزيمة وكورتوا
اليوم 11:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©