«ديوالي» يضيء دبي بالترفيه والعروض

أبوظبي (الاتحاد)

تستمر احتفالات مهرجان الأضواء «ديوالي» في دبي بتقديم مجموعة من الفعاليات والأنشطة لسكان المدينة وزوارها من مختلف الجنسيات، والتي تتنوع بين العروض الترفيهية المذهلة، وأسواق ديوالي، والمعارض، والعروض الترويجية، وتجارب الطعام الرائعة، إلى جانب التخفيضات والأنشطة التي تحرص المتاجر والعلامات التجارية على تنظيمها في مختلف أنحاء المدينة.

ويعد «ديوالي» أحد أبرز المهرجانات ضمن تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة، حيث تضاء العديد من الأماكن ومراكز التسوق والمعالم الرئيسية في المدينة بألوان مبهجة مع الاحتفال السنوي بهذا المهرجان الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة.وتشمل الفعاليات مفاجآت «فستيفال سيتي مول» حتى 28 أكتوبر، بما فيها السوق المقام في الهواء الطلق «فايبز باي ذا باي»، والذي يقدم مجموعة متنوعة من التجارب وعربات الطعام، والأسواق المتنوعة، وعروض «سيرك فونتانا»، وهو أول سيرك مائي متنقل في الشرق الأوسط يقدم عروضاً فنية مذهلة، وعروض الليزر والألعاب النارية والمياه الراقصة في إطار أطول عرض «تخيل»، وذلك يوم 23 أكتوبر الساعة 8:30 مساءً.

ويقدم «سيتي سنتر ديرة» عروض الرقص والطبول، وورشة بوليوود زومبا، ومسابقة رانجولي الرقمية، وفنون النقش بالحناء والرانجولي، بالإضافة إلى عروض رائعة للمتسوقين وفرص التقاط الصور.وتقدم مدينة إكسبو دبي احتفالات بمناسبة مهرجان الأضواء «ديوالي» في قبة الوصل، وهي أكبر شاشة عرض بنطاق 360 درجة في العالم، والتي ستضاء بمحتوى مميز يعكس روح المهرجان في 22 أكتوبر و23 أكتوبر، بالإضافة إلى ورش عمل وأنشطة ممتعة للأطفال، منها ورشة «تينكيرينج تيبل» في تيرّا - جناح الاستدامة أيام 22 و23 و24 أكتوبر، وورشة «رانجولي» في ألِف – جناح التنقل يومي 23 و24 أكتوبر.