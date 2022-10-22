خالد سامي.. وداعاً

أبوظبي (الاتحاد)

توفي مساء أمس الجمعة الفنان السعودي خالد سامي عن عمر ناهز الـ60 عاماً بعد صراع مع المرض، وكان يعاني من أزمة صحية بدأت بعد خضوعه لعملية زراعة كبد، حيث نقل إلى المستشفى، ثم تعرض لمضاعفات عدة.

خالد سامي، واسمه الحقيقي خالد حمد الديسماني، ولد في 4 ديسمبر 1961 في مدينة بريدة بمنطقة القصيم في المملكة العربية السعودية، يُعتبر من أشهر الفنانين في الخليج والوطن العربي، حيث بدأ مسيرته الفنية في أواخر السبعينيات من القرن الماضي. وهو ممثل ومؤلف ومخرج، حقق نجاحاً كبيراً من خلال أدواره المميزة في المسلسلات التلفزيونية والمسرحيات، واشتهر بأدواره الكوميدية، بينها مسرحيتا "تحت الكراسي" و"عويس التاسع عشر" في الثمانينيات.

من أبرز أعماله: "عودة عصويد" و"عائلة أبو رويشد" و"طاش ما طاش" و"أبو العصافير".

وكان له مشاركة جيدة في الأعمال العربية المشتركة، وذلك منذ بداياته حيث شارك في المسلسلات البدوية السورية، كما شارك في الأعمال المصرية، أشهرها مسلسل "النواة" مع فردوس عبد الحميد، وعُرف عنه إتقانه للهجة المصرية. تعامل مع عدد كبير من المخرجين، بينهم: يوسف شرف الدين، سمير عارف، عبد الخالق الغانم، وأوس الشرقي.

وكان خالد سامي حصل على تكريم عام 2010 من مهرجان الكوميديا الدولي في أبها.