«تيك توك» تعزز حضورها الأدبي بـ«ديكر»

باريس (أ ف ب)

في خطوة تهدف منها المنصة الصينية إلى ترسيخ حضورها في المجال الأدبي، ضمّت «تيك توك» إلى صفوفها الكاتب السويسري جويل ديكر الذي تُعتبر مؤلفاته من بين الأكثر مبيعاً عالمياً. أطلق الروائي السويسري (37 عاماً) دار النشر الخاصة به «روزي آند وولف» في مارس الفائت، بعدما بيعت 13 مليون نسخة من كتبه في مختلف أنحاء العالم منذ إطلاق كتابه «الحقيقة في شأن قضية هاري كيبير» عام 2012. وتسعى «تيك توك» إلى جذب القراء الشباب عبر وسم #booktok، وخصصت استثمارات كبيرة لتوفير جمهور للناشرين والمؤلفين والمكتبات.