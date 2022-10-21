126 مليون دولار غرامة لـ«جوجل» في الهند

نيودلهي (أ ف ب)

فرضت هيئة مراقبة الاحتكار الهندية 162 مليون دولار غرامة على شركة جوجل لاستغلالها موقعها المهيمن في السوق المحلية للهواتف الذكية بطريقة غير عادلة. وذكر بيان أصدرته الهيئة أنّ «جوجل» أنشأت منصتها بطريقة تمكّنها من إزاحة منافسي تطبيقاتها مثل «يوتيوب» و«كروم» بصورة غير قانونية. وأضافت الهيئة أنّ نظام التشغيل «أندرويد» الذي صممته «جوجل» مزوّد بتطبيقات مثبتة مسبقاً على الهواتف المحمولة، من بينها محرك البحث الخاص بها، ما وفّر ميزة تنافسية أكبر لخدمات البحث الخاصة بجوجل مقارنةً بمنافسيها.