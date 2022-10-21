7 عجائب طبيعية في الهند

ترجمة: عزة يوسف

تتميز الهند بوجود عدد كبير من العجائب الطبيعية، وقدمت جريدة Times of India قائمة ببعض تلك المعالم المذهلة التي تنتشر في البلاد:

مستنقع الملح

يُسمى مستنقع «ران» العظيم، والذي يقع في منطقة كوتش غوجارات، ويُعتبر أحد أهم المناطق التي يجب زيارتها لكونه من بين أكبر الصحارى الملحية في العالم.

بحيرة لونار

تبدو على شكل فوهة تشكلت عندما اصطدم نيزك عملاق بالأرض في ولاية ماهاراشترا، وتُعتبر من أحدث البحيرات الطبيعية المالحة على الرغم من أن عمرها يقدَّر بـ 50 ألف سنة، كما أنها ثالث أكبر فوهة في العالم، حيث تبلغ أبعادها 1.8 كيلومتر عرضاً و137 متراً عمقاً.

الصخرة المتوازنة

توجد في ولاية ماهاباليبورام وتُعتبر تكويناً طبيعياً مذهلاً بوزن 250 طناً وبارتفاع 20 قدماً وعرض 5 أمتار، وعلى الرغم من ذلك، فهي ثابتة ولا تتدحرج لأسفل الوادي.

ثقب الإبرة

تبدو كثقب منحوت من صنع الطبيعة في المنحدر الأشهر بولاية ماهاباليشوار، وتأخذ شكلاً يشبه خرطوم الفيل، لذلك يُسمى المكان أيضاً باسم نقطة الفيل.

بحيرة لوكتاك

توجد في منطقة مانيبور وتُعتبر البحيرة العائمة الوحيدة في العالم، وتتميز بتنوع بيولوجي كبير.

الجسر الطبيعي

يقع في جزيرة نيل ويتكوّن من المرجان الذي نحتته الأمواج على شكل جسر، ويُعتبر معلماً مهماً حمى الجزيرة من إعصار تسونامي.

وادي الزهور

يوجد في منطقة أوتاراكاند على ارتفاع 3658 متراً فوق سطح البحر، وهو أحد أروع العجائب الطبيعية لكونه موطناً للنباتات والحيوانات الغريبة.