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حروف من ذهب.. فنان سوري يكتب بالإبرة على الأقمشة

حروف من ذهب.. فنان سوري يكتب بالإبرة على الأقمشة
22 أكتوبر 2022 00:37

شعبان بلال (القاهرة)

خيوط ذهبية ينسج بها الكلمات والحروف العربية على الأقمشة، يقضي ساعات عدة يومياً داخل ورشته الصغيرة ممسكاً بإبرة يحيك بها وحوله مجموعة من الخيوط تنتظر دورها، لينقل السوري محمد ماهر فناً تراثياً في بلاده إلى الشباب والأجيال الجديدة، لعله يجد من يرثها ويحافظ عليها.
يكتب ماهر بتلك الخيوط آيات القرآن الكريم باللون الذهبي على الأقمشة السوداء، لتظهر في النهاية كلمات عربية منمّقة ومشكّلة بطريقة صحيحة، يستغل تلك الطريقة في صناعة مصحف كبير يقترب طوله من المتر إلى جانب مجموعة من الأحاديث النبوية في مجلد قماشي ولوحات كتابية للزينة.

أوضح ماهر لـ «الاتحاد الأسبوعي» أنه استشار العلماء قبل البدء في تنفيذ فكرته، ومنذ أن تلقى الموافقة قبل نحو 13 عاماً وهو يكتب بالخط العربي على الأقمشة يومياً، وتتم مراجعته من قبل العلماء بعد الكتابة للتأكد من صحته.
وأضاف أن ما ساعده على خروج المصحف بشكل مبهر هو خبرته السابقة بالخطوط العربية لكونه كان يعمل خطاطاً إلى جانب إجادته للخياطة على الأقمشة، لذلك دمج خبرته في المجالين لينتج أعماله بعد أن قضى فترة من التجربة والتعلّم أثناء الكتابة.

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وتشتهر سوريا منذ أواخر القرن التاسع عشر بمهنة النقش على الأقمشة، خاصة في دمشق وحماة وحلب، حيث تفنن السوريون في إنتاج قطع من الأقمشة المزخرفة بالأشكال والكلمات، واستمدّوا الرسوم من البيئة، وتطورت باختلاف الأجيال، واستخدموا الأقمشة في تزيين المنازل وكأغطية للرأس.  
وعلى مدى عقود، تباين حال المهنة صعوداً وهبوطاً، إلى أن أصبحت معرضة للاندثار نتيجة الأوضاع الاقتصادية وتخلّي أبناء المهنة عنها، لذلك يحاول ماهر استمرارها بلفت الانتباه إلى جمال منتجاتها.

في المعارض التراثية العربية يتخذ ماهر موقعه بين العارضين ليرى الزوّار ما تصنعه يداه من كتابة القرآن الكريم والأحاديث، ويكتب لزواره أسماءهم بالخيوط الذهبية على قطع من القماش كهدايا ودليل على فنّ سوري عتيق.

سوريا
القرآن الكريم
الخط العربي
فن الخط العربي
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