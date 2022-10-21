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محمد رجب.. «محامي نفسه»

محمد رجب
21 أكتوبر 2022 23:35

محمد قناوي (القاهرة) 
يلعب محمد رجب بطولة إحدى حلقات مسلسل «محامي نفسه»، المقرر عرضه على المنصات الإلكترونية، حيث تدور أحداث كل حكاية في حلقة واحدة بأبطال مختلفين، والعمل يتكون من 15 حلقة، تأليف محمد عبد الله، وإخراج أسد فولادكار.
يناقش المسلسل بعض المشكلات والقضايا الشائكة بالمجتمع في إطار درامي شيق، وإلقاء الضوء على عدد من الموضوعات المهمة بشكل صريح.
كما يواصل رجب تصوير المشاهد الأخيرة في مسلسل «الونش»، الذي يعرض خلال الموسم الشتوي، والذي من المقر بدء عرضه خلال نوفمبر المقبل.
وقال إن «الونش» ينافس موسم مسلسلات (Off Season)، ويتكون من 45 حلقة، تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق، ويشارك في بطولته ميريهان حسين، محمود عبدالمغني، ميمي جمال، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.
وأضاف رجب أن "العمل يمثل نوعية جديدة لم أقدمها من قبل، حيث أبتعد من خلاله عن الأدوار الشعبية وشخصية ابن البلد، وأظهر بشخصية تاجر سيراميك، يدخل في صراعات مع أشخاص يحاولون التخلص منه ويتعرض لمحاولة قتل".

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