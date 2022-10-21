«مهرجانات الشتاء» تنطلق على قمة «جبل جيس»

رأس الخيمة (الاتحاد)

تنطلق النسخة الرابعة من مهرجانات الشتاء «اوبليفيون» بعنوان «رينيسانس» على قمة جبل جيس في رأس الخيمة، بمخيم بير جريلز إكسبلوررز، يومي 29 و30 أكتوبر 2022، واحتفالًا بالذكرى السنوية الأولى، تعد «اوبليفيون» المغامرون بمهرجان مليء بالمؤثرات البصرية المذهلة التي تميزت بها المجموعة والعروض الحية التي يحييها العديد من أشهر الفنانين منسقي الأغاني منهم: ميلكو موستاش، كتاري، سبيس كاي، بيانكا بلانكو، ومنتج الموسيقى كريس ليبينغ، وهو من أشهر الشخصيات على المسرح العالمي.خلال المهرجان، سيتم تركيب روبوتات ضوئية تعكس أشكال الأجرام السماوية ليتحول المخيم إلى أثير فضائي لامتناهي مع مجموعة من الأنشطة الرائعة، بالإضافة إلى مناطق التخييم وخدمات النقل المجانية.

ويتم دعوة الضيوف للتخييم تحت النجوم والاحتفال ببدء المهرجان من خلال أمسية حول النار وتذوق أشهى اللحوم المشوية، ويبدأ البرنامج الفني بالعروض الموسيقية الرئيسة جنباً إلى جنب مع الأنشطة الترفيهية المختلفة.

يذكر أن «اوبليفيون» قد تأسست عام 2021، وهي مجموعة لإدارة الفعاليات تستلهم من فرقها ومواهبها وخبراتها وشغفها بالموسيقى للارتقاء بمستوى صناعة الترفيه والموسيقي بالأسلوب الذي يليق بدبي، وتهدف «اوبليفيون» إلى تصميم نموذج يجمع بين الترفيه والإثارة عبر استقدام أشهر الفنانين والموسيقى الأكثر إلهاماً من جميع أنحاء العالم، وتمتلك أحدث الأجهزة الصوتية والمرئية لخلق مجموعة من التجارب الفريدة لإشراك الحواس وتنويرها.