السبت 22 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

«مهرجانات الشتاء» تنطلق على قمة «جبل جيس»

من مهرجانات الشتاء في دورة سابقة (من المصدر)
21 أكتوبر 2022 23:30

رأس الخيمة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«الريشة» تدشن «مهرجان الألعاب الشاطئية»
الرجبي إلى نصف نهائي «سباعيات آسيا»

تنطلق النسخة الرابعة من مهرجانات الشتاء «اوبليفيون» بعنوان «رينيسانس» على قمة جبل جيس في رأس الخيمة، بمخيم بير جريلز إكسبلوررز، يومي 29 و30 أكتوبر 2022، واحتفالًا بالذكرى السنوية الأولى، تعد «اوبليفيون» المغامرون بمهرجان مليء بالمؤثرات البصرية المذهلة التي تميزت بها المجموعة والعروض الحية التي يحييها العديد من أشهر الفنانين منسقي الأغاني منهم: ميلكو موستاش، كتاري، سبيس كاي، بيانكا بلانكو، ومنتج الموسيقى كريس ليبينغ، وهو من أشهر الشخصيات على المسرح العالمي.خلال المهرجان، سيتم تركيب روبوتات ضوئية تعكس أشكال الأجرام السماوية ليتحول المخيم إلى أثير فضائي لامتناهي مع مجموعة من الأنشطة الرائعة، بالإضافة إلى مناطق التخييم وخدمات النقل المجانية.
ويتم دعوة الضيوف للتخييم تحت النجوم والاحتفال ببدء المهرجان من خلال أمسية حول النار وتذوق أشهى اللحوم المشوية، ويبدأ البرنامج الفني بالعروض الموسيقية الرئيسة جنباً إلى جنب مع الأنشطة الترفيهية المختلفة.
يذكر أن «اوبليفيون» قد تأسست عام 2021، وهي مجموعة لإدارة الفعاليات تستلهم من فرقها ومواهبها وخبراتها وشغفها بالموسيقى للارتقاء بمستوى صناعة الترفيه والموسيقي بالأسلوب الذي يليق بدبي، وتهدف «اوبليفيون» إلى تصميم نموذج يجمع بين الترفيه والإثارة عبر استقدام أشهر الفنانين والموسيقى الأكثر إلهاماً من جميع أنحاء العالم، وتمتلك أحدث الأجهزة الصوتية والمرئية لخلق مجموعة من التجارب الفريدة لإشراك الحواس وتنويرها.

الشتاء
رأس الخيمة
جبل جيس
الإمارات
مهرجان الشتاء
آخر الأخبار
هالاند يُعيد السيتي إلى الانتصارات في «البريميرليج»
الرياضي
هالاند يُعيد السيتي إلى الانتصارات في «البريميرليج»
اليوم 20:44
الأرض تساند أصحابها في ثاني أيام «الجولة 7» لـ «دوري الأولى»
الرياضي
الأرض تساند أصحابها في ثاني أيام «الجولة 7» لـ «دوري الأولى»
اليوم 20:41
جانب من مسرحية «البرواز» ضمن فعاليات مهرجان دبي لمسرح الشباب
ثقافة
«البرواز».. تؤطر تحولات الهوية الشخصية عبر مُخيلة الفنان
اليوم 20:13
ليزا تحمل الوسادة الموسيقية
دنيا
بحث يكشف أثر الموسيقى على ألم وقلق المرضى
اليوم 19:54
مدنيون يغادرون مدينة خيرسون
عربي ودولي
روسيا توجه نداء عاجلا للمدنيين في خيرسون
اليوم 19:26
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©