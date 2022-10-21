السبت 22 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

خبراء يصدرون توصية مهمة بشأن لقاح كورونا

طفل يتلقى جرعة من لقاح مضاد لكورونا في الولايات المتحدة
21 أكتوبر 2022 21:15

في تصويت بالإجماع، أوصت لجنة من خبراء اللقاحات في الولايات المتحدة بإضافة اللقاحات المضادة لمرض كوفيد-19 إلى قائمة التطعيمات الموصى بها للأطفال والبالغين.
وبات الأمر الآن بين يدي المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها لتقرير ما إذا كانت ستتبع نصيحة اللجنة الاستشارية لممارسات التحصين ضد الأمراض، بحسب ما ذكره موقع medicalxpress.com المتخصص في الشأن الطبي.
وقال الدكتور نيراف شاه، مدير مركز مين للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إن "نقل كوفيد-19 إلى جدول التحصين الموصى به لا يؤثر على اللقاحات المطلوبة لقبول الأطفال في المدارس، إن وجدت". 
وستبقى على الجهات المحلية، على مستوى الولاية والمحافظة والبلديات، مسؤولية تحديد اللقاحات المطلوبة.
وإذا تبنت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها توصية إضافة لقاح كورونا إلى التطعيمات الموصى بها، يمكن أن تصبح جزءاً من برنامج لقاحات الأطفال الفيدرالي على مستوى الولايات المتحدة.

أخبار ذات صلة
إندونيسيا تحظر استخدام الأدوية السائلة عقب وفاة 100 طفل
الاتحاد الأوروبي يرخص لقاحات كورونا لفئة عمرية جديدة
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
لقاح كورونا
التوصية
لقاحات
الأطفال
آخر الأخبار
هالاند يُعيد السيتي إلى الانتصارات في «البريميرليج»
الرياضي
هالاند يُعيد السيتي إلى الانتصارات في «البريميرليج»
اليوم 20:44
الأرض تساند أصحابها في ثاني أيام «الجولة 7» لـ «دوري الأولى»
الرياضي
الأرض تساند أصحابها في ثاني أيام «الجولة 7» لـ «دوري الأولى»
اليوم 20:41
جانب من مسرحية «البرواز» ضمن فعاليات مهرجان دبي لمسرح الشباب
ثقافة
«البرواز».. تؤطر تحولات الهوية الشخصية عبر مُخيلة الفنان
اليوم 20:13
ليزا تحمل الوسادة الموسيقية
دنيا
بحث يكشف أثر الموسيقى على ألم وقلق المرضى
اليوم 19:54
مدنيون يغادرون مدينة خيرسون
عربي ودولي
روسيا توجه نداء عاجلا للمدنيين في خيرسون
اليوم 19:26
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©