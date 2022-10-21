خبراء يصدرون توصية مهمة بشأن لقاح كورونا

طفل يتلقى جرعة من لقاح مضاد لكورونا في الولايات المتحدة
21 أكتوبر 2022 21:15
في تصويت بالإجماع، أوصت لجنة من خبراء اللقاحات في الولايات المتحدة بإضافة اللقاحات المضادة لمرض كوفيد-19 إلى قائمة التطعيمات الموصى بها للأطفال والبالغين. وبات الأمر الآن بين يدي المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها لتقرير ما إذا كانت ستتبع نصيحة اللجنة الاستشارية لممارسات التحصين ضد الأمراض، بحسب ما ذكره موقع medicalxpress.com المتخصص في الشأن الطبي. وقال الدكتور نيراف شاه، مدير مركز مين للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إن "نقل كوفيد-19 إلى جدول التحصين الموصى به لا يؤثر على اللقاحات المطلوبة لقبول الأطفال في المدارس، إن وجدت". وستبقى على الجهات المحلية، على مستوى الولاية والمحافظة والبلديات، مسؤولية تحديد اللقاحات المطلوبة. وإذا تبنت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها توصية إضافة لقاح كورونا إلى التطعيمات الموصى بها، يمكن أن تصبح جزءاً من برنامج لقاحات الأطفال الفيدرالي على مستوى الولايات المتحدة.