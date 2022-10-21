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عرض أكبر ماسة وردية نادرة للبيع في أنجولا الشهر الجاري

عرض أكبر ماسة وردية نادرة للبيع في أنجولا الشهر الجاري
21 أكتوبر 2022 14:54

 تعرض شركة سوديام الأنجولية قطعة ألماس وردية نادرة، وأحجاراً خام أخرى للبيع في وقت لاحق الشهر الجاري، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الجمعة.
وقالت شركة التعدين الأسترالية لوكابا دياموند في يوليو الماضي إن قطعة الألماس الوردية "لولو روز" التي يبلغ وزنها 170 قيراطا، هي الأكبر التي تم العثور عليها خلال القرون الثلاثة الماضية.
وقالت شركة سوديام للألماس في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني، اليوم الجمعة، إن القطعة سوف تعرض للبيع، وأحجار خام حصريا لعملاء تم تسجيلهم في الفترة من 24 أكتوبر وحتى 14نوفمبر.
وتشمل الأحجار المعروضة للبيع ثلاثة قطع مفردة تتراوح أوزانها بين 112 قيراطا و160 قيراطا.

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المصدر: د ب أ
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