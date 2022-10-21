أبوظبي تستضيف حفل جوائز أفضل 50 مطعماً عالمياً

أبوظبي (الاتحاد) أعلنت المنظمة المسؤولة عن وضع قائمة أفضل 50 مطعماً عالمياً، بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، عن عودة برنامج Middle East & North Africa's 50 Best Restaurants في دورته الثانية إلى العاصمة الإماراتية في يناير 2023. وتأتي هذه الفعالية بعد نجاح إطلاق القائمة مطلع العام الحالي برعاية سان بيليغرينو وأكوا بانا. وتشكّل الفعالية، الممتدّة من 27 يناير 2023 وحتى 1 فبراير، فرصةً فريدة لاجتماع نخبة من الطهاة والمطاعم والجهات الإعلامية والذوّاقة في أبوظبي للاحتفاء بالمواهب المميزة والفريدة في عالم الطهو، مع إقامة حفل توزيع الجوائز يوم 30 يناير. وتتميّز قائمة البرنامج والتي تمّ الإعلان عنها في فبراير 2022، بتسليط الضوء على أساليب الطهو المتنوّعة في المنطقة، حيث تضمّ مطاعم من 15 مدينةً مختلفة. ويشغل مطعم 3 فلس، الذي تتمّ إدارته بشكل مستقلّ من دبي، المرتبة الأولى في القائمة.
أبرز المطاعم وقال William Drew، مدير المحتوى لدى Best 50: يسعدنا أن نعود إلى العاصمة الإماراتية بالتعاون مع الوجهة المضيفة، دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي. ونتطلع إلى تسليط الضوء على عدد أكبر من المطاعم وفرق الضيافة من خلال الدورة الثانية من الفعالية، إلى جانب توفير برنامج موسع، ما يشكّل مصدر إلهام للذواقة من أنحاء العالم على السفر واستكشاف تجارب مأكولات جديدة وفريدة. وقالت أميرة عبدالله بن هميله المزروعي، مدير تطوير المهرجانات في قطاع السياحة: تكرم هذه القائمة أبرز المطاعم تقديراً لإبداعاتها وأجوائها المبتكرة، وتمنحنا فرصة الاحتفاء بثراء وتنوع خيارات المطاعم ومنشآت الضيافة في أنحاء الإمارة، تعزيزاً لمكانتها بين الوجهات المفضلة للاستمتاع بأشهى تجارب الطهي. نرحب بعودة "أسبوع أفضل 50 في أبوظبي" مع باقة رائعة من المفاجآت لهواة المذاقات والنكهات الفريدة ضمن برنامج حافل بالعروض الحية وحفلات العشاء التجريبية وقوائم الأطباق الحصرية والحوارات بمشاركة كوكبة من ألمع الطهاة من الإمارات والعالم.
منتدى الريادة وتتضمن النشاطات الأساسية في البرنامج في أبوظبي إقامة منتدى الريادة الفكرية 50BestTalks وجلسات Best 50 المميّزة، وهي فعاليات تعاونية مع أشهر الطهاة في العالم، بالإضافة إلى أبرز المواهب في المنطقة. وتضمّ الجلسات مجموعة من الطهاة مثل ماسيميليانو ألايمو من المطعم الشهير Le Calandre في روبانو إيطاليا، الحائز المرتبة العاشرة في جائزة أفضل 50 مطعماً عالمياً 2022، وهيروياسو كاووتيه من مطعم Florilège الشهير في طوكيو، والحائز المرتبة الثلاثين في جائزة أفضل 50 مطعماً عالمياً 2022، وجيسيكا روزفال من مطعم Casa Maria Luigia لصاحبه ماسيمو بوتورا في مودينا إيطاليا، ومايرا يو من مطعم Cloudstreet في سنغافورة، والتي حصلت على لقب أفضل طاهية معجنات في آسيا لعام 2021. وتشهدت الجلسات مشاركة عدد من نجوم الطهو في مناطق مختلفة من الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا. ويسبق البرنامج المباشر الإعلان عن 3 جوائز خاصة: "أفضل طاهية في الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا"، في 7 ديسمبر؛ "الأيقونة" في 4 يناير، و"أمريكان إكسبرس ون تو وتش" في 18 يناير.