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«الشارقة للفنون الأدائية» تكتشف نجوم المستقبل

«الشارقة للفنون الأدائية» تكتشف نجوم المستقبل
21 أكتوبر 2022 14:30

الشارقة (الاتحاد) 

أقامت أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية، المؤسسة التعليمية والتدريبية الرائدة عالمياً في مجال فنون الأداء، يوماً مفتوحاً، حيث استقبلت الكثير من المؤدين والراقصين والمغنين والمنتجين الطموحين من الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا وخارجها، والذي أتاح للطلاب المتقدمين تسريع طلبات القبول الخاصة بهم وإثبات جدارتهم بالانضمام إلى الأكاديمية الوحيدة المتخصصة في الفنون الأدائية في المنطقة. 

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وشهد اليوم المفتوح حضور عدد كبير من الطلاب الذين شاركوا في تجارب الأداء والمقابلات الحية، إلى جانب انضمامهم إلى جولات في الحرم الجامعي وورش عمل مسرحية ودروس تعليمية متخصصة. كما تعرف الطلاب على منهاج الأكاديمية المتكامل الذي يهدف إلى تحويل المواهب إلى نجوم الجيل الجديد في مجال الفنون المسرحية والإخراج والإنتاج الفني.ومن المقرر إقامة 3 أيام مفتوحة خلال شهر نوفمبر 2022، والتي سيُعلن عن مواعيدها في وقت لاحق من شهر أكتوبر الجاري. وتتيح هذه الأيام للطلاب فرصة لقاء أعضاء الهيئة التدريسية والشخصيات الأكاديمية والمدرسين، بالإضافة إلى العديد من طلاب الأكاديمية الحاليين في مختلف مجالات فنون الرقص والمسرح والدراما وإدارة المسارح والتصميم والإنتاج الفني، يلي ذلك جولة في مرافق الأكاديمية ذات المستوى العالمي.

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