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5 مهارات أساسية لتعزيز الثقة بالنفس

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21 أكتوبر 2022 13:11

النفس بالنفس شعور يدل على الأمان والقوة والموهبة والتكيف والتعامل مع تحديات الحياة، وأنك تستطيع أن تنجز أي شيء تريده، بحسب ما عرفته مجلة فوربس.وتنسب للممثل شارلي شابلن قوله «لا بد للمرء من أن يكون واثقاً بنفسه، هذا هو السر.. حتى عندما كنت أعيش في ملجأ الأيتام، وحتى عندما كنت أجوب الشوارع بحثاً عن لقمة خبز أسكت بها معدتي الجائعة، حتى في كل تلك الظروف القاسية، كنت أعتبر نفسي أعظم ممثل في العالم».

إذا كان افتقارك إلى الثقة بالنفس يسبب لك مشكلات كبيرة، يجب أن تحدد الأمور التي تعوق ثقتك بنفسك. مثلاً إذا كنت تجد صعوبة في التحدث إلى الأشخاص الذين لا تعرفهم، حاول أن تتكلم مع الموظف في المتجر بدلاً من أن تسلمه النقود بصمت، وإذا كنت ترغب في التقدم على وظيفة وكنت خائفاً، اكتشف المزيد عنها، واطلب المساعدة. بادر بهذه الخطوات التمهيدية الصغيرة، التي يمكن أن تؤدي إلى تغييرات كبيرة. 


وحددت المجلة.. وفق موقع عكاظ، مجموعة من المهارات لاكتساب الثقة بالنفس، وأضافت أن أفضل شيء قد يساعدك لاكتساب ثقتك بنفسك، هو التقبل وحب الذات. إن حبك لذاتك يعني وجود الاحترام الكبير لكل ما يتعلق بك، في الداخل وفي الخارج، إنه حب وامتنان لجسدك وعقلك وروحك.

والثقة بالنفس مهارة يمكن اكتسابها. يقول ماكسويل مالتز، وهو مكتشف التصوير الشخصي، «عندما تتصور بشكل معين أو موقف معين (يعني أن تضع صورة ذهنية) فأنت ترسل رسالة إلى العقل الباطن، ويتلقاها على أنها أمر وواجب التنفيذ، ومن ثم ينسق أفكارك وكلماتك وأعمالك، بحيث تشكل بالواقع نموذجاً ملائماً للصورة التي تريد أن تكوّنها ورسمتها بذهنك، ويجب أن تكون مصحوبة بمشاعر قوية من التصديق. حاول أن تتدرب وتمارس هذا التمرين يومياً واجعله عادة قبل النوم».

1 اعتز بالصورة الذاتية

2عامل نفسك كما تحب أن تعامل الناس

3 الثقة الجسدية والتصالح مع شكلك

 4التنفس والاسترخاء

5 الاستمتاع باللحظة والتفاؤل

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