مو عامر وماز جبراني.. في «الاتحاد أرينا»

أبوظبي (الاتحاد) يقدم نجما الكوميديا الدوليين مو عامر وماز جبراني برنامجا كوميدياً مشتركاً في أبوظبي للمرة الأولى، بتاريخ 4 مارس 2023 في «الاتحاد أرينا» بجزيرة ياس. والعرض من تقديم «الاتحاد أرينا» وشركة الكلمة للإنتاج الفني، بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي وجزيرة ياس.
النجمان يعتبران من رواد كوميديا الشرق الأوسط الأميركية، باعتبار حسهم الفكاهي مبنياً على الكوميديا المرصودة الممزوجة بالصورة النمطية للشرق الأوسط. مو عامر كوميدي معروف بعرضه الكوميدي الخاص Mo Amer: The Vagabond، وبدوره كجزء من ثلاثي الكوميديا Allah Made Me Funny.
وقام بكتابة وإنتاج وبطولة مسلسله الجديد Mo الحائز إعجاب النقاد والمشاهدين. وشارك في فيلم «دي سي» الجديد Black Adam برفقة الممثل المعروف دوين جونسون.
ماز جبراني كوميدي مخضرم، ويعد العضو المؤسس للفرقة الكوميدية Axis of Evil Comedy Tour. صدر له عرض كوميدي خاص Immigrant، وكان عرضه الأخير والذي تم تصويره في دبي، Pandemic Warrior.
قام بأداء أدوار عدة في أشهر المسلسلات التلفزيونية، وهو مؤلف كتب حاصل على أفضل المبيعات حسب LA Times.