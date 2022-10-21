«دبي باركس آند ريزورتس».. الوجهة الأكثر رعباً!

كشفت «دبي باركس آند ريزورتس» عن مجموعة من الأنشطة والفعاليات التي ستشهدها متنزهاتها الترفيهية، مع قرب حلول موسم «الهالووين» بعالمه المرعب وأجوائه المخيفة، حيث سيحظى زوار مرافقها المتنوعة، بما فيها فندق لابيتا، بأروع المغامرات التي تحبس الأنفاس للصغار والكبار.
وستتحول هذه الوجهة الترفيهية الرائدة في دبي إلى المنطقة الأكثر رعباً هذا الشتاء بوجود منزل الرعب، والمتاهات المخيفة، والخدع الغامضة، والمأكولات غريبة الشكل، وفوانيس يقطينة «الهالووين»، والكثير من الأنشطة التي تمنح الضيوف تجارب شائقة وذكريات لا تنسى.
ليالي الرعب يقدم «موشنجيت دبي»، أكبر متنزه ترفيهي في المنطقة مستوحى من هوليوود، مجموعة من الخدع والهدايا خلال «ليالي الهالووين المرعبة»، وسيستمتع الضيوف باستكشاف ديكورات المتنزه المخيفة، والعروض الترفيهية المباشرة، ومناطق وبيوت الرعب الجديدة المليئة بالمفاجآت التي تثير الخوف والذهول.
منطقة السيطرة ستتاح الفرصة للضيوف للدخول إلى منطقة السيطرة، حيث سيتعرضون لعملية تحول أثناء مشاهدتهم للفيلم رباعي الأبعاد الجديد «مطاردة الوحش الكبير»، والمشاركة في «حفلة لورد فامباير» الراقصة. كذلك يمكنهم حضور عرض «قرميدة أو حلوى الوحش»، حيث سيكون هناك حملة للبحث عن حلوى» هاريبو، ويمكنهم التوجه إلى «مزرعة ارني لليقطين» لبناء اليقطين، أو الاستمتاع بمشاهدة العرض التفاعلي ل «فرقة عمليات الوحوش»، والمشاركة أو الاشتراك في «ألعاب شارع الوحوش» الغريبة للفوز بجوائز. ترانسلفانيا هالووين لإضفاء أجواء من التشويق سيقدم فندق لابيتا للمقيمين من ضيوفه تجربة مميزة على غرار فندق ترانسلفانيا هالووين، بديكوراته الساحرة، وغرفه ذات الألوان الزاهية والمجهزة بتصاميم جذابة ومسلية، إضافة إلى مجموعة من الزخارف المخيفة، والمثالية لعشاق الليالي المرعبة الذين يحبون إطلاق العنان لمخيلاتهم ونسج قصص للاستمتاع بها مع الأهل والأصدقاء.
القرية المرعبة «ريفرلاند» هي وجهة مميزة للترفيه والمرح وتناول المأكولات، ولا تحتاج إلى تذاكر دخول، حيث ستتحول إلى «قرية مرعبة» للترحيب بضيوفها خلال موسم «الهالووين». وقد تبدو «القرية الفرنسية»، مكاناً طبيعياً خلال النهار، ولكن بعد حلول الظلام ستكون طرقاتها مغطاة بضباب كثيف، وتجوبها مخلوقات غريبة.
حقول الفزاعات سينتاب الضيوف شعور بالخوف والقلق وهم يشقون طريقهم وسط القرية، وبين الزومبي، وشبكات العنكبوت المخيفة، ما يمنحهم إحساساً مميزاً.