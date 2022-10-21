السبت 22 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

«دبي باركس آند ريزورتس».. الوجهة الأكثر رعباً!

«دبي باركس آند ريزورتس».. الوجهة الأكثر رعباً!
21 أكتوبر 2022 11:12

أبوظبي (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
«الريشة» تدشن «مهرجان الألعاب الشاطئية»
266 مباراة في الجولة العالمية للطائرة الشاطئية

كشفت «دبي باركس آند ريزورتس» عن مجموعة من الأنشطة والفعاليات التي ستشهدها متنزهاتها الترفيهية، مع قرب حلول موسم «الهالووين» بعالمه المرعب وأجوائه المخيفة، حيث سيحظى زوار مرافقها المتنوعة، بما فيها فندق لابيتا، بأروع المغامرات التي تحبس الأنفاس للصغار والكبار. 

وستتحول هذه الوجهة الترفيهية الرائدة في دبي إلى المنطقة الأكثر رعباً هذا الشتاء بوجود منزل الرعب، والمتاهات المخيفة، والخدع الغامضة، والمأكولات غريبة الشكل، وفوانيس يقطينة «الهالووين»، والكثير من الأنشطة التي تمنح الضيوف تجارب شائقة وذكريات لا تنسى.

ليالي الرعب 
يقدم «موشنجيت دبي»، أكبر متنزه ترفيهي في المنطقة مستوحى من هوليوود، مجموعة من الخدع والهدايا خلال «ليالي الهالووين المرعبة»، وسيستمتع الضيوف باستكشاف ديكورات المتنزه المخيفة، والعروض الترفيهية المباشرة، ومناطق وبيوت الرعب الجديدة المليئة بالمفاجآت التي تثير الخوف والذهول. 

 

منطقة السيطرة 
ستتاح الفرصة للضيوف للدخول إلى منطقة السيطرة، حيث سيتعرضون لعملية تحول أثناء مشاهدتهم للفيلم رباعي الأبعاد الجديد «مطاردة الوحش الكبير»، والمشاركة في «حفلة لورد فامباير» الراقصة. كذلك يمكنهم حضور عرض «قرميدة أو حلوى الوحش»، حيث سيكون هناك حملة للبحث عن حلوى» هاريبو، ويمكنهم التوجه إلى «مزرعة ارني لليقطين» لبناء اليقطين، أو الاستمتاع بمشاهدة العرض التفاعلي ل «فرقة عمليات الوحوش»، والمشاركة أو الاشتراك في «ألعاب شارع الوحوش» الغريبة للفوز بجوائز.
ترانسلفانيا هالووين
لإضفاء أجواء من التشويق سيقدم فندق لابيتا للمقيمين من ضيوفه تجربة مميزة على غرار فندق ترانسلفانيا هالووين، بديكوراته الساحرة، وغرفه ذات الألوان الزاهية والمجهزة بتصاميم جذابة ومسلية، إضافة إلى مجموعة من الزخارف المخيفة، والمثالية لعشاق الليالي المرعبة الذين يحبون إطلاق العنان لمخيلاتهم ونسج قصص للاستمتاع بها مع الأهل والأصدقاء. 

 

القرية المرعبة
«ريفرلاند» هي وجهة مميزة للترفيه والمرح وتناول المأكولات، ولا تحتاج إلى تذاكر دخول، حيث ستتحول إلى «قرية مرعبة» للترحيب بضيوفها خلال موسم «الهالووين». وقد تبدو «القرية الفرنسية»، مكاناً طبيعياً خلال النهار، ولكن بعد حلول الظلام ستكون طرقاتها مغطاة بضباب كثيف، وتجوبها مخلوقات غريبة. 

حقول الفزاعات 
سينتاب الضيوف شعور بالخوف والقلق وهم يشقون طريقهم وسط القرية، وبين الزومبي، وشبكات العنكبوت المخيفة، ما يمنحهم إحساساً مميزاً.

دبي باركس آند ريزورتس
الترفيه العائلي
دبي
آخر الأخبار
هالاند يُعيد السيتي إلى الانتصارات في «البريميرليج»
الرياضي
هالاند يُعيد السيتي إلى الانتصارات في «البريميرليج»
اليوم 20:44
الأرض تساند أصحابها في ثاني أيام «الجولة 7» لـ «دوري الأولى»
الرياضي
الأرض تساند أصحابها في ثاني أيام «الجولة 7» لـ «دوري الأولى»
اليوم 20:41
جانب من مسرحية «البرواز» ضمن فعاليات مهرجان دبي لمسرح الشباب
ثقافة
«البرواز».. تؤطر تحولات الهوية الشخصية عبر مُخيلة الفنان
اليوم 20:13
ليزا تحمل الوسادة الموسيقية
دنيا
بحث يكشف أثر الموسيقى على ألم وقلق المرضى
اليوم 19:54
مدنيون يغادرون مدينة خيرسون
عربي ودولي
روسيا توجه نداء عاجلا للمدنيين في خيرسون
اليوم 19:26
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©