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7 قواعد فعالة لنوم صحي

موضوعية
21 أكتوبر 2022 09:59

 النوم هو أساس الصحة. ولكن في عصرنا يعاني الكثيرون من اضطراب النوم، بسبب الإجهاد.

وهناك كثيرون لا يمكنهم النوم وآخرون يستيقظون في الليل وبعد ذلك لا يتمكنون من إغماض أعينيهم. فما العمل إذا كان التوتر العصبي يبقيك مستيقظاً ويمنعك من النوم؟


ووفقاً للدكتور أندريه تياجيلنيكوف، أخصائي طب الأعصاب، بحسب Rt، يجب اتباع القواعد التالية من أجل النوم جيداً، حتى في حالة الإجهاد:

1 يجب الذهاب إلى الفراش والاستيقاظ في الوقت  نفسه حتى في ايام العطل، وهذا يعني الالتزام بقواعد النوم الصحي.
2 يجب قبل النوم التخلي عن مشاهدة التلفزيون واستخدام الأجهزة الإلكترونية.

3 الفراش مكان للنوم وليس مكانا للقراءة أو تناول الطعام وما إلى ذلك.

4 يجب التقليل من تناول القهوة والمواد الأخرى المحتوية على الكافيين مثل الشاي والكاكاو والشوكولاته وغيرها في النصف الثاني من النهار.

5 يفضل في المساء تناول أطعمة تساعد على إنتاج الميلاتونين مثل العسل وعصير الكرز والجبن والبيض.

6 أخذ حمام دافئ قبل النوم. ويمكن استخدام الزيوت العطرية المهدئة.

 7 ممارسة تمارين التنفس الخاصة.

اتبع هذه القواعد الذهبية السبعة وسوف تنام نوماً جيداً ولن يهددك الأرق.

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المصدر: وكالات
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