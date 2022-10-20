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مزارعو نيوزيلندا يرفضون ضريبة على انبعاثات مواشيهم

مزارعو نيوزيلندا يرفضون ضريبة على انبعاثات مواشيهم
21 أكتوبر 2022 00:23

ويلينغتون (أ ف ب) 

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اعتصم آلاف المزارعين، واستقل بعضهم جراراتهم في مدن كبرى من نيوزيلندا، احتجاجاً على خطة حكومية تعتزم فرض ضريبة على انبعاثات غازات الدفيئة المتأتية من مواشيهم بسبب إطلاق الريح أو التجشؤ.. وسارت آلات زراعية ومركبات دفع رباعي في ويلينغتون وأوكلاند وكرايستشيرش ومدن أخرى في الأرخبيل، فيما دعا المشاركون في الاعتصام حكومة يسار الوسط إلى التخلي عن خطتها الهادفة إلى فرض ضرائب على «إطلاق الريح والتجشؤ» من الحيوانات.
وأعلنت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن الأسبوع الفائت خطة لفرض هذا النوع من الضرائب، في خطوة هي الأولى في العالم.

نيوزيلندا
ويلينغتون
الغازات الدفيئة
انبعاثات الغازات الدفيئة
أوكلاند
كرايستشيرش
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