دانيال كريغ يتقلّد وساماً ناله جيمس بوند

لندن (أ ف ب)

قلدت الأميرة آن، شقيقة ملك بريطانيا تشارلز الثالث، الممثل البريطاني دانيال كريغ، نفس الوسام الذي نالته شخصية العميل 007 التي أداها الفنان على مدى 15 عاماً في أفلام جيمس بوند.

وكان الممثل البالغ 54 عاماً قد أدى دور بوند خمس مرات أولها في فيلم «كازينو رويال» عام 2006 وآخرها في «نو تايم تو داي» (2021)، ومُنح وسام القديس ميخائيل والقديس جرجس تقديراً لخدماته لقطاعي السينما والمسرح.. وفي أفلام جيمس بوند، التي كتبها إيان فليمينغ وأدى شون كونري بطولة أولها عام 1963، حصل العميل الشهير على الوسام نفسه.