الجمعة 21 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

دانيال كريغ يتقلّد وساماً ناله جيمس بوند

دانيال كريغ يتقلّد وساماً ناله جيمس بوند
21 أكتوبر 2022 00:22

لندن (أ ف ب) 

أخبار ذات صلة
الإسترليني يتراجع بعد استقالة تراس والين عند أدنى مستوى في 32 عاماً
بريطانيا.. الخطة الاقتصادية تطيح تراس

قلدت الأميرة آن، شقيقة ملك بريطانيا تشارلز الثالث، الممثل البريطاني دانيال كريغ، نفس الوسام الذي نالته شخصية العميل 007 التي أداها الفنان على مدى 15 عاماً في أفلام جيمس بوند.
وكان الممثل البالغ 54 عاماً قد أدى دور بوند خمس مرات أولها في فيلم «كازينو رويال» عام 2006 وآخرها في «نو تايم تو داي» (2021)، ومُنح وسام القديس ميخائيل والقديس جرجس تقديراً لخدماته لقطاعي السينما والمسرح.. وفي أفلام جيمس بوند، التي كتبها إيان فليمينغ وأدى شون كونري بطولة أولها عام 1963، حصل العميل الشهير على الوسام نفسه.

دانيال كريغ
جيمس بوند
بريطانيا
دانيال كريج
آخر الأخبار
صورة موضوعية
دنيا
5 مهارات أساسية لتعزيز الثقة بالنفس
اليوم 13:11
700 دقيقة تهدد «الدون» بالحرمان من «المونديال»!
الرياضي
700 دقيقة تهدد «الدون» بالحرمان من «المونديال»!
اليوم 13:00
أف ب
دنيا
مخطوطة بخط اليد لسيناريو فيلم تُباع بأكثر من 290 ألف دولار
اليوم 12:48
تشاكا يسترجع أصعب موقف في حياته
الرياضي
تشاكا يسترجع أصعب موقف في حياته
اليوم 12:45
ماهي العلاقة بين الإنفلونزا وخطر الإصابة بالسكتة الدماغية
دنيا
ماهي العلاقة بين الإنفلونزا وخطر الإصابة بالسكتة الدماغية
اليوم 12:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©