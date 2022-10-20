«خلك شنب 2».. عودة المشاكسة

أبوظبي (الاتحاد)

الجزء الثاني من الفيلم الإماراتي «خلك شنب»، الذي انطلقت عروضه أمس الخميس في صالات السينما المحلية، يقدم مزيجاً من المغامرة والتشويق، بجرعة زائدة من كوميديا الموقف، حيث يعود الثلاثي المرح «غنوم الرومانسي» و«خماس المشاكس» و«ضبيع المزاجي» ليخوض مغامرات جديدة في عدد من البلدان بينها الإمارات وجورجيا وماليزيا والهند.

اتحاد فني

«خلك شنب 2» بطولة سعد عبدالله، عمار آل رحمة، محمد كندي، هيام صبري، أحمد رجب من مصر، ماريا من باكستان، وماريا وهيم يونغ من الصين، والفيلم سيناريو وحوار خالد الجابري، وإخراج هاني الشيباني.

يُعتبر الفيلم ثالث باكورة «الاتحاد الفني»، ويجمع بين المخرجين والمنتجين عامر سالمين المري، هاني الشيباني وعلي المروزقي، من خلال «غشبة فيلمز» للإنتاج السينمائي التي تستهدف الاستثمار في صناعة الأفلام بمعايير سينمائية وتقنيات فنية حديثة.

قصص مختلفة

ويجمع «خلك شنب 2» بين الدراما والكوميديا في مشاهد غنائية واستعراضية، لاستكمال أحداث الجزء الأول الذي حقق نجاحاً لافتاً بعد عرضه في السينما عام 2019، وعلى المنصة العالمية «نيتفليكس» عام 2020، مع قصص مختلفة وحكاية جديدة للثلاثي الكوميدي «غنوم» عمار آل رحمة، و«خماس» مجمد الكندي، و«ضبيع» سعد عبد الله.

مضيف طيران

تبدأ أحداث الفيلم سريعاً بوصول رسالة إلى هاتف «خماس» بأنه تم قبوله للعمل كمضيف طيران، مع أنه لم يقدم طلباً على هذه الوظيفة، وطُلب منه السفر إلى ماليزيا لاستكمال إجراءات التعيين، فطلب من صديقيه «غنوم» و«ضبيع» السفر معه لقضاء وقت ممتع هناك. ويتعرض الأصدقاء الثلاثة إلى أمور غريبة وغير مألوفة، لدرجة أنهم يتورطون مع أعضاء عصابة، ويحاولون بقدر المستطاع الهروب من المآزق في قالب كوميدي.

جرعة كوميديا

استعرض المخرج هاني الشيباني كوميديا خالية من الإسفاف وفيلماً عائلياً للصغار والكبار، كما استطاع أن يهرب من قفص التكرار، بإضافة جرعة زائدة من المغامرات المضحكة بمضمون مختلف وقصص مغايرة، مقدماً توليفة مميزة من المواهب الإماراتية الشابة.