كيف تحافظ كورتني كارداشيان على رشاقتها؟

أبوظبي (الاتحاد)

تتبع كورتني كارداشيان الأخت الكبرى في عائلة كارداشيان الشهيرة قواعد صحية صارمة، وأنشأت موقع Poosh كدليل عصري للتحفيز لحياة أفضل. وذكر موقع The Things الكندي أنها تتناول الطعام العضوي وتتبع حمية كيتوجينيك التي تعتمد على البروتينات، وتتجنب الكربوهيدرات الغنية بالدهون. كما تحرص على شرب خل التفاح الذي يساعد في الهضم وفقدان الوزن والاحتفاظ بمستويات جلوكوز منتظمة، وتتناول الفيتامينات والمكملات الغذائية، مثل مسحوق الكولاجين، وتضيف ملعقة من زيت الزيتون البكر إلى وجباتها، لما يتضمنه من أحماض صحية ومضادات أكسدة.

وتمارس كورتني الرياضة 5 مرات في الأسبوع، وتقضي فترات طويلة على جهاز المشي، وتتناول كوباً من عصير البنجر كل صباح قبل التمرين.