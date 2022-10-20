«الشرقية من كلباء».. برامج جديدة ومحتوى هادف

تعرض قناة «الشرقية من كلباء»، التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، 5 برامج متنوعة تُعرض للمرة الأولى على جمهورها، تتناول العديد من الموضوعات الاجتماعية والفنية المتنوعة، باستضافتها لشخصيات من مختلف الخبرات والتخصصات.

وقال إسماعيل الحوسني مدير قناة «الشرقية من كلباء»، إن البرامج الجديدة لا تكتفي بمناقشة قضايا الأسرة والتربية والفنون فقط، بل إنها تهدف للتعريف عن كثب بمختلف الموضوعات التي تهم الجمهور، إضافةً إلى إنجازات ضيوف البرنامج وأنماط حياتهم اليومية في المنطقة الشرقية.

وأضاف الحوسني: «تضم هذه البرامج طيفاً واسعاً من الشخصيات والخبراء من مختلف الفئات الاجتماعية، بدءاً من الأطباء وخبراء التغذية، مروراً بالأشخاص ذوي الإعاقة، وحتى الفنانين التشكيليين والمسرحيين».

وتعرض قناة الشرقية في برامجها الجديدة، كل جمعة برنامج «إرادة بطل»، الذي يتتبع الحياة اليومية للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث يستضيف في كل حلقة شخصية مختلفة للتعرف على إنجازاتها وأنشطتها اليومية المختلفة، وعبر زيارات لمختلف المراكز والأماكن المختصة لهذه الفئة الاجتماعية يبرز البرنامج الخدمات المختلفة التي تقدمها إمارة الشارقة وإنجازاتها كبيئة صديقة لذوي الإعاقة الحركية.

وكل يوم ثنين، تبثّ القناة برنامج «أسرتي» الذي يتناول مختلف الموضوعات المتعلقة بالأسرة والمؤسسات والمراكز المحلية التي تعنى بشؤونها في إمارة الشارقة، لتسليط الضوء على الخدمات التي تقدمها هذه الجهات وأهم مرافقها، مع استضافة الزوار والعاملين بها خاصة المدربين والخبراء في شؤون الأسرة.

وكل أربعاء، تعرض القناة برنامج «فنون»، الذي يسلط الضوء على أبرز المواهب الفنية في الرسم والنحت والخط العربي وغيرها عبر زيارات ميدانية لمراكز الفنون في المنطقة الشرقية، لاستضافة روادها من الفنانين والتعرف عن قرب على أهم الأنشطة والدورات التدريبية التي تهدف لتنمية المواهب الفنية فيها، مع تنفيذ جولات بالمراسم الخاصة لبعض ضيوف البرنامج من الفنانين.

أما برنامج «المسرح» الذي يبث كل خميس، فهو أكاديمي مخصص لكافة الموضوعات المتعلقة بفنون الأداء المسرحي من الناحية الأدبية والفنية، والذي يستضيف ضمن فقراته مشاركات من الفنانين المسرحيين لعرض تجاربهم وأهم المحطات في مسيراتهم الفنية.

وللأمهات والآباء نصيب من هذه الدورة الجديدة، حيث تعرض القناة مساء كل جمعة برنامج «براعم» الذي يهتم بموضوعات نشأة الأطفال من مرحلة الحمل وحتى سن الثانية عشرة، عبر استضافة الخبراء المختصين بصحة الأطفال والأمهات، للتركيز على كل الجوانب الصحية والنفسية والغذائية، مع عرض تجارب المؤسسات المختلفة وخدماتها، إضافة إلى العديد من الموضوعات المتخصصة كالخلايا الجذعية، والرضاعة الطبيعية، ووسائل التعليم غير التقليدية كالرياضة والألعاب وغيرها من الجوانب التربوية والمعرفية.