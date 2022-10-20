الاتحادية للشباب تنظم دورة «العادات الغذائية»

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت المؤسسة الاتحادية للشباب، بالتعاون مع كليات التقنية العليا للطلاب في دبي، الدورة الرابعة لمبادرة «أساسيات الشباب 101» بعنوان «أساسيات الشباب والعادات الغذائية»، وتضمنت سلسلة من الجلسات الحوارية الهادفة إلى توعية الشباب ونشر المعرفة بأهمية اتباع أنماط حياة صحية وكيفية انعكاس ذلك على جوانب حياتهم.وشهدت الدورة، التي افتتحتها معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة الدولة لشؤون الشباب، مشاركة وتفاعلاً شبابياً واسعاً بحضور سعادة مطر سعيد النعيمي، مدير عام مركز أبوظبي للصحة العامة، وسعادة الدكتور فيصل العيان مدير مجمع كليات التقنية العليا، وعدد من المسؤولين والمختصين.

وفي كلمتها لافتتاح الدورة أكدت معالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب، أن تثقيف الشباب وتعريفهم بممارسات التغذية الصحية السليمة والأنظمة الغذائية المستدامة من شأنه أن ينعكس إيجاباً على ممارساتهم الحياتية اليومية، وجعلهم أشخاصاً منتجين يتمتعون باللياقة الذهنية والجسدية التي تلبي طموحاتهم وتساعدهم على تأدية أدوارهم بشكل إيجابي. وستواصل المؤسسة بالتعاون مع شركائها جهودها لتمكين الشباب للوصول إلى كامل طاقاتهم واستثمارها في مختلف مسارات البناء والتنمية وفق رؤية القيادة الرشيدة.وتوجهت معالي المزروعي بالشكر لفرق وقيادة مركز أبوظبي للصحة العامة وهيئة الصحة في دبي، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وكليات التقنية العليا، والخدمات العلاجية الخارجية - صحة، وجامعة الإمارات العربية المتحدة والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة على دورهم المحوري في إشراك الشباب وإنجاح هذه الدورة.

وفي كلمته أكد سعادة مطر سعيد النعيمي مدير عام مركز أبوظبي للصحة العامة أن المركز يبذل جهوداً كبيرة لتعزيز ثقافة الممارسات الغذائية الصحيحة، خاصة أن المؤشرات في هذا الشأن تبين أن هناك قلقاً صحياً بخصوص ازدياد معدلات السمنة في المجتمع الإماراتي، وتابع أن حكومة الإمارات والحكومات المحلية تضع في أولوياتها توفير سياسات محددة تهتم بتوفير الغذاء الصحي، وأنهم في مركز أبوظبي للصحة العامة أطلقوا برنامج «صحي» الذي يسهم في توفير المعرفة الغذائية وتوفير المعلومات المهمة ذات العلاقة، لتسهيل عملية القرار والشراء، موضحاً أنه ولضمان وصول فوائد البرنامج على أوسع نطاق ممكن في المجتمع، تم تحديد 3 برامج فرعية، تشمل «صحي لقوائم الطعام الصحية» و«صحي لعرض السعرات الحرارية على قوائم الطعام»، وبرنامج «صحي للبقالات والسوبرماركت الصحية».

تناولت الجلسات مجموعة من المحاور الرئيسية، أبرزها آفة السمنة والإفراط في تناول الطعام وأهمية تنظيم كمية الغذاء بشكل يومي متوازن بعيد كل البعد عن الحرمان الذي يؤدي إلى ضرر كبير. وأجمع المتحدثون على أن العامل النفسي والرضا الذاتي أساسيان في اتخاذ الخيارات الأفضل والأكثر صحية، سواء من اختيار الأكل أو الرياضة أو أي ممارسات أخرى.

وركز المتحدثون على اتباع نمط حياة سليم يشمل النوم لساعات كافية، وعدم الإفراط في تناول القهوة، بالإضافة إلى ممارسة الرياضة المناسبة لكل فرد بشكل يومي مهما كان نوعها، كما أكدوا على أهمية انتقاء ما يتم متابعته على منصات التواصل الاجتماعي التي قد تساهم في الترويج لأسلوب حياة غير صحي واتباع حميات غذائية غير سليمة.

وأجمع المتحدثون أن التغيير يبدأ بقرار واع، وبوضع أهداف قصيرة وطويلة المدى قابلة للتطبيق ولا ينحصر في فترة معينة، بل هو أسلوب حياة مستدام يعزز من سعادة ورضا وصحة متبعيه الجسمانية والنفسية.

وتعمل مبادرة «أساسيات الشباب 101» على رفع مستوى الوعي المعرفي في مجالات الحياة ولمختلف الموضوعات، من خلال طرح أهم التجارب والخبرات على شباب الإمارات وتزويدهم بالمعلومات اللازمة لبناء أساس معرفي حول مختلف المواضيع والتوجهات المستقبلية.