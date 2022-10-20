«ديوالي».. 5 أيام من الفرح في دبي

دبي (الاتحاد) تحتفي مدينة دبي سنوياً بمهرجان الأضواء «ديوالي» الذي يبث الفرح في القلوب بألوانه ومظاهره الترفيهية المتنوِّعة، وتشهد أبرز الوجهات في دبي احتفالات جماهيرية، لتقدم باقة من العروض المميزة والألعاب النارية الآسرة، ضمن أجواء ممتعة تبدأ 22 وحتى 28 أكتوبر الجاري.
5 أيام متتالية احتفاء بمهرجان «ديوالي»، حيث تزدان الأماكن بصفوف المصابيح الزيتية والكهربائية والفوانيس الورقية التي تزين المنازل والمكاتب والأماكن العامة، ففي اليوم الأول المعروف باسم «دانتيراس» يقدم «دبي فستيفال سيتي مول» جائزة عبارة عن سبيكة ذهبية تزن 50 جراماً، ويمكن للمتسوقين في سيتي سنتر ديرة، أن يحصلوا على فرصة لربح عملة ذهبية تزيد قيمتها على 1000 درهم، وفي سيتي سنتر الشندغة يمكن للمتسوقين الفوز بسيارة، ويقدم الواحة المول 4 قسائم تسوق بقيمة 5000 درهم لكل فائز من ضمن 4 فائزين، وفي مركز برجمان تتاح للزوار فرصة الفوز في سحب رقمي للإقامة في شقة ذات غرفة واحدة لمدة عام في خور دبي.
اليوم الثاني المعروف باسم «شوتي ديوالي» أو «ديوالي الصغير»، يستمتع الجمهور في دبي بمشاهدة أطول عرض «تخيل» للمياه والأضواء في «دبي فستيفال سيتي مول»، يليه عرض للألعاب النارية في تمام الساعة 8:30 مساءً، وخوض تجارب ترفيهية أخرى في مهرجان الأضواء الأصيلة في سوق الواجهة البحرية في كورنيش ديرة، وعروض الثقافية في فستيفال بلازا جبل علي، وزيارة القرية العالمية الشهيرة.
اليوم الثالث والمعروف باسم «ديوالي»، هو اليوم الرئيسي للمهرجان حيث يجتمع الناس، وتتزين المنازل والحدائق والأماكن العامة المضاءة بألوان زاهية في ليلة ديوالي، وتنطلق الألعاب النارية الملونة إلى عنان السماء، إذ تمتلئ مدينة دبي باحتفالات تناسب جميع أفراد العائلة، بما في ذلك عرض الأضواء المستوحى من ديوالي في الوصل بلازا، وورش عمل متنوعة للأطفال في مدينة إكسبو دبي، بالإضافة إلى عرض مبهر لأكبر نافورة راقصة في العالم «نافورة النخلة» في ذي بوينت، وعروض رقص ثقافية وترفيهية ذات طابع خاص.
اليوم الرابع والمعروف باسم «جوفاردان بوجا»، يتم تبادل الهدايا والحلويات بين العائلة والأصدقاء، أما اليوم الخامس المعروف باسم «بهاي دوج» فمخصص للاحتفال بعلاقة الأخوة.