«سيدات وارنر» تعود خلال موسم «سبوكتوبر»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «عالم وارنر براذرز أبوظبي» عن عودة فعالية «سيدات وارنر» المخصصة للسيدات فقط خلال موسم «سبوكتوبر» لتتيح لهن فرصة المشاركة بأجمل التجارب والأنشطة الترفيهية، وذلك في 26 أكتوبر من الساعة 6:00 مساءً حتى الساعة 10:00 ليلاً.وتستقبل «وارنر براذرز أبوظبي» السيدات بباقة متنوعة من الفعاليات والتجارب الترفيهية العائلية في أجواء من الراحة والخصوصية التامة، حيث سيشرف فريق عمل يتكون بالكامل من النساء على المناطق الترفيهية الستة التي ستتزين بأجمل التصاميم والديكورات المستوحاة من موسم «سبوكتوبر». ويمكن للسيدات ارتداء الأزياء التنكرية والتقاط الصور التذكارية الرائعة مع أشهر شخصيات وارنر النسائية بأزيائها التنكرية المميزة. وستدخل أنغام موسيقى الدي جيه الحية المزيد من الفرح والسعادة على قلوب السيدات في منطقة «وارنر براذرز بلازا»، قبيل توجههن إلى المناطق المختلفة للاستمتاع بمختلف الألعاب والمرافق الترفيهية العائلية.

ويمكن للسيدات التوجه إلى منطقة «بيدروك» المستوحاة من العصر الحجري للقاء ويلما فلينستونز وبتي رابل، والتي ستتميز بإضاءتها الخافتة التي تعكس الأجواء الترفيهية المستوحاة من بهجة الموسم. كما يمكن المشاركة في أروع التجارب الغامرة في متحف الألغاز بمنطقة كرتون جانكشن واللقاء بأحدث الشخصيات التي انضمت إلى أعضاء عصابة الألغاز «ذا مستري إنك»، دافني وفيلما، لحل ألغاز الجرائم على مركبة «ذا ميستري ماشين».

ويمكن للسيدات قضاء أوقات فريدة خلال فعالية «سكوبيز تريكيتي تريتيس» لجمع الحلويات، حيث تنتظرهم أجمل المغامرات والألغاز عند محطات الفعالية.

وبإمكان السيدات من أصحاب القلوب الشجاعة التوجه إلى عالم الجريمة الخفي في غوثام سيتي للقاء أخطر المطلوبين والأشرار من شخصيات دي سي سوبر- فيلنز، بمن فيهم بويزن أيفي التي تخطط للسيطرة على المدينة بصحبة هارلي كوين وكات وومان خلال العرض الترفيهي الجديد «غوثام سيتي سيرانز».

وفي منطقة ميتروبوليس، ستحظى السيدات بفرصة لقاء أشهر شخصيات السوبر هيروز النسائية مثل: وندر ومان، وسوبرغيرل وميرا اللواتي يحرسن شوارع ميتروبوليس لضمان حماية السيدات فيها.ولإكمال هذه التجربة المميزة، يمكن للسيدات زيارة المطاعم المختلفة التي تحتضنها «عالم وارنر براذرز أبوظبي» لتذوق المجموعة الواسعة من الأطباق والمأكولات الشهية، كما يمكنهن زيارة المتاجر المختلفة لاقتناء أجمل المنتجات والأكسسوارات التي ستتوفر بإصدارات محدودة خلال موسم «سبوكتوبر».