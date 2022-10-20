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«أفلام ياس في الحديقة».. تجربة غامرة

«أفلام ياس في الحديقة».. تجربة غامرة
20 أكتوبر 2022 14:24

أبوظبي (الاتحاد)
كشف مهرجان أفلام ياس في الحديقة، الفعالية الاستعراضية الكلاسيكية الأهم هذا العام، عن مجموعة أفلام كلاسيكية مميزة مشاركة، وتشمل The Lion King، وIndiana Jones and the Raiders of the Lost Ark ،The Little Mermaid، وBack to the Future، وDie Hard، بالإضافة إلى تجربة فريدة وغامرة مع عرض فيلم Footloose، أحد أكثر أفلام فترة الثمانينيات شهرةً.
وتنطلق الفعالية بالعرض المرتقب لفيلم فوتلوس الموسيقي الرومانسي يوم السبت 5 نوفمبر من بطولة النجم كيفن بيكن في دور الشاب رين ماكورماك.
وتستضيف الفعالية مجموعة من أهم علامات تناول الطعام، وتأتي بالتعاون بين شركة براج وجزيرة ياس، ويعتبر مهرجان أفلام ياس في الحديقة تجربة مميزة حافلة بالذكريات والحنين برفقة العائلة.
ويقام مهرجان أفلام ياس في الحديقة في 5 و6 نوفمبر في «ياس لينكس» بجزيرة ياس. 

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