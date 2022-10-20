«دبي أوبرا» تستضيف آخر عرض لـ «بياف»

أعلنت « دبي أوبرا» عن استضافة عرض «بياف لو سبيكتاكل» الموسيقي العالمي لليلة واحدة يوم السبت 22 أكتوبر 2022، بطولة المؤدية الشهيرة ناتالي ليرميت. ويأتي العرض في إطار الجولة العالمية للاحتفاء بأيقونة الموسيقى إديث بياف، والتي انطلقت من أميركا الجنوبية إلى فرنسا وهولندا واليونان واليوم في دبي، لتتابع بعدها إلى فرنسا والمملكة المتحدة وكندا. تدعو دبي أوبرا عشاق الموسيقى ومحبي الثقافة الفرنسية إلى الاستفادة من التذاكر المتبقية لحضور العرض العالمي والاحتفاء بمسيرة الأيقونة بياف الملقبة بالعصفور الصغير، والتي تواصل أعمالها جذب اهتمام المستمعين حتى بعد مرور 60 عاماً على وفاتها. بدأت بياف حياتها فقيرةً تجوب حي بيغال وتغني أمام المارة مقابل قليل من النقود، ليتم بعدها اكتشاف موهبتها وتنتقل للغناء في النوادي الليلية وقاعات الموسيقى والمسارح، لتنجح في ما بعد بتسجيل أعمال مميزة وتصبح فنانة ومؤدية شهيرة على مستوى العالم. ولم تنسَ بياف إطلاقاً بدايتها المتواضعة التي ألهمت أشهر أعمالها، حتى بعد أن حققت شهرةً واسعة واستقطبت جماهير كبيرة في أشهر قاعات المسارح، بما فيها قاعة كارنيجي في نيويورك ومسرح أولمبيا في باريس. اشتهرت بياف بقدرتها على تحريك مشاعر قوية وعميقة لدى الجمهور حتى ولو لم يفهموا كلماتها، واليوم تلعب ناتالي ليرميت، المغنية الحائزة عدة جوائز، دور بياف في التأثير بمشاعر الجمهور وعواطفهم من خلال أداء أغنيتي «لا فول» و«لا أكورديونيست» على مسرح دبي أوبرا. يصطحب العرض الجمهور في رحلةٍ مميزة لاستكشاف مسيرة المغنية الراحلة من خلال تقديم باقة من أشهر أغنياتها، بما فيها «لافي اون روز» و«نو جو نو رغرت ريان» و«مون ديو»، والتي تكتمل روعتها مع أزياء رائعة وعروض بصرية من الصور والمحتوى المرئي الذي يصور مراحل مختلفة من حياة بياف خلال أربعينيات وخمسينيات القرن العشرين. لطالما اعتبرت بياف أن النوم مضيعة للوقت، حيث كانت تقضي وقتها إما في أداء العروض، أو حضور الأعمال في المسارح والقاعات الموسيقية إلى جانب الجمهور، للتعرف على الضيوف ودعم المؤدين الآخرين. ويمكن لعشاق الموسيقى خلال نهاية هذا الأسبوع الاستمتاع بعرض مميز يحتفي بالمغنية الفرنسية الرائعة ويتجاوز جميع حدود الثقافة واللغة. انطلق العرض للمرة الأولى في فرنسا قبل 7 سنوات احتفاءً بالذكرى المئوية لولادة الأيقونة إديث بياف، ليتم تقديمه منذ ذلك الوقت في أكثر من 400 عرض عالمي في 50 دولة حول العالم وبحضور ما يزيد على مليون مشاهد.